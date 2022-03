‘Peluchín’ critica al ‘Activador’ por hablar de la hija de Rodrigo Cuba: “¿Quién eres tú?”

¡No lo pasa! Fiel a su estilo, Rodrigo González opinó sobre lo último que Anthony Aranda, actual pareja de Melissa Paredes, dijo sobre las dificultades que tendría con Rodrigo Cuba. El polémico bailarín, quien ya ha sido criticado duramente por Magaly Medina, señaló en sus redes que el padre de la hija de su novia no quiere que su pequeña viaje con ambos.

‘Peluchín’ a Anthony Aranda: “No te corresponde”

Durante el miércoles 30 de marzo, Rodrigo González y Gigi Mitre se tomaron unos minutos para opinar sobre lo último que dijo Anthony Aranda con respecto a la cercanía que mantiene con la hija de Melissa Paredes y cómo Rodrigo Cuba estaría interfiriendo en los planes que tiene junto a ambas.

Todo empezó cuando el polémico ‘Bailarín Activador’ respondió en Instagram a la pregunta de un usuario, en la que se explayó al decir que no podrían viajar los tres a Disney por decisión del progenitor. “Tú eliges responder algo de una niña que no te corresponde porque ni su padre ni su madre han hecho eso”, inició así su mensaje el conductor.

Rodrigo González cuestionó las declaraciones de Anthony Aranda. Foto: captura de Willax / América TV

¿Qué más dijo ‘Peluchín’ sobre los comentarios del ‘Activador’?

Más adelante, ‘Peluchín’ reflexionó sobre la relación saludable que mantienen los padres de la pequeña: “Los hemos visto (a Melissa y Rodrigo Cuba) juntos en momentos en los que muchas parejas no han logrado. Entonces, vimos que han podido echarse atrás los problemas para hacer que ella no note cosas para no dar titulares en los que a ella les afecte o pueda leer más adelante”.

Finalmente, el presentador de televisión no pudo evitar dirigirse al bailarín y enviarle un duro mensaje: “¿Quién eres tú, el que ha llegado ahora a meterse en una familia, el amante que pasó a novio, para tener que estar declarando que si el papá le da permiso, que si tú juegas hasta las 10 o hasta las 11, que si es tu princesa o no es tu princesa?”.