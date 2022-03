‘Peluchín’ a Brunella Horna por decir que los niños tienen ovarios: “Los hombres no tenemos”

Rodrigo González no le pasa ni una a Brunella Horna, a quien desafortunadamente, en más de una oportunidad, se le ha escuchado decir comentarios imprecisos. En esta oportunidad, el presentador aprovechó un espacio en su programa “Amor y fuego” para detallar que las declaraciones de la trujillana no son exactas.

La empresaria había presentado un reportaje diciendo: “En un instante ‘Mitos y verdades de ovarios poliquísticos’. Si ustedes están sufriendo, sus niños están sufriendo de eso, acá vamos a aclararlo, porque Ethel, me decías que tienes amigas que desde los quince años han sufrido de ovario poliquístico”. Al parecer, la modelo habría generalizado el término y, por ello, no tomó en cuenta lo que estaba explicando.

Ante dicha declaración, la conductora Gigi Mitre puntualizó: “Bueno, los niños no tienen ovarios”. De esa forma, Rodrigo González continuó: “eso es lo primero, partamos por ahí, los niños no pueden tener ovario poliquístico, eso es algo difícil Brunellita, es propio de las mujeres, los hombres no tenemos ovarios”.

Antes de finalizar con su recomendación, acotó: “No pueden darle el micro en cualquier momento, o si no escríbele bien en la chuleta y dile: ‘Brunellita, cuando te ponemos una indicación lee tal cual, no pongas de tu parte, no se te ocurra aumentar nada... te quedas ahí y no digas nada que no se te marca’. Por favor, Armando, esa es la indicación que tienes que darle”.

Rodrigo González explicó la razón por la que Christian Domínguez no es conductor de “América hoy”

El influencer Rodrigo González contó el motivo por el cual el cantante Christian Domínguez no figura como presentador oficial del programa “América hoy”, sino solo como panelista que participa algunos días.

En ese sentido, manifestó: “Cuándo ellas (Ethel Pozo y Gisela Valcárcel) van donde los clientes, les dicen ‘No, pero este es un show familiar, lo presenta mi hija y lo presenta tal’. Claro, el otro no es presentador, lo tiene de colaborador, pero lo tiene todos los días”.

Brunella Horna contó que ya tiene asegurado su pasaje a Qatar

La influencer Brunella Horna y sus compañeros de “América hoy” estaban comentando el anhelado viaje que mucho hinchas peruanos querrán hacer a Qatar para vivir de cerca el mundial este 2022, en donde está a punto de ir a participar nuestra selección.

La modelo no pudo evitar contar la buenas noticia: “Yo prometo ir a Qatar. (...) Yo voy a pagar mi pasaje, les voy a hacer transmisión en vivo. ¿Qué más quieren?”. De esa forma, también añadió: “Yo he ido al mundial de Rusia. También puedo ir al mundial de Qatar (...) Lo he comprado con millas. He ahorrado cuatro años”.