Paula Manzanal exige a Sheyla Rojas que se aleje de su pareja: “No lo agregues. Es mío”

Paula Manzanal le envió un mensaje a Sheyla Rojas, durante una transmisión en vivo, porque, según ella, la popular ‘Leona loca’ agregó a su pareja en Instagram. El clip fue publicado por Samuel Suárez en “Instarándula” y las declaraciones de la exchica reality llamaron la atención de varios seguidores.

¿Qué dijo Paula Manzanal sobre Sheyla Rojas?

Actualmente, la modelo se encuentra en España junto a su pareja y reveló que Sheyla estaría intentando acercarse a él a través de redes sociales. Por medio de su cuenta oficial en Instagram, una amiga de la influencer estaba transmitiendo en vivo y se escuchó a Paula mencionar a ‘Shey Shey’.

“Dile a Sheyla que deje de agregar a mi novio en Instagram”, dijo la ex chica reality. Su amiga le pregunta cómo sucedió y ella revela que: “Hace unos meses (...) sí lo conoció (a su pareja), pero ya no lo agregues. Ahora es mío”, dijo entre risas.

Finalmente, la amiga que estaba conduciendo esta transmisión lanzó una fuerte advertencia a Sheyla Rojas: “Si ves esto, deja de agregar a Christian porque ya te conoce, pero thank you next, Sheyla”.

Paula Manzanal se disculpó con Sheyla Rojas

Durante el mes de febrero, el programa “Amor y fuego” hizo público un audio en el que la actual pareja de Paula Manzanal mencionaba a una influencer peruana y daba a entender que sería famoso si mantenía una relación con ella. Ante las fuertes declaraciones, Manzanal aseguró que se refería a Sheyla Rojas y se disculpó con ella.

“Si escuchas el audio completo, él está explicando, está diciendo que habla de una chica amiga mía, que todas las conocen de la tele, y él está hablando de Sheyla”, señaló. “No lo justifico porque él está hablando de una mujer. Lo que dice en el audio me dijo que ella es una p*** y él está hablando de Sheyla”, acotó.