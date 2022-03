¿Pancho Rodríguez volvió al Perú? Chico reality publicó misterioso mensaje

A finales de abril del 2021, cuando el Perú atravesaba la segunda ola de la pandemia de la COVID-19, Pancho Rodríguez y decenas de invitados fueron intervenidos por la Policía durante la fiesta de cumpleaños de Yahaira Plasencia. La salsera intentó evadir a las autoridades hasta que fue encontrada dentro del maletero de un auto.

Aquel arresto le significó grandes consecuencias al chileno, quien por ese entonces fue separado de “Esto es guerra” tras las críticas de la opinión pública. Sin embargo, todo empeoraría para el chico reality cuando en enero de este 2022 fue impedido de ingresar al Perú debido a que existía una alerta en su contra, justamente por dicha reunión.

Pancho Rodríguez habría regresado al Perú

Fueron varias semanas durante las que Pancho Rodríguez lamentó no poder volver al Perú y hasta presentó un documento a Migraciones para que se revoque dicho impedimento. No obstante, este miércoles 30 de marzo, el nacido en Chile publicó un misterioso mensaje que podría significar su vuelta a nuestro territorio.

Pancho Rodríguez dejó un mensaje que emocionó a sus fanáticos. Foto: Instagram

“Buen día, mi gente. No se imaginan cuánto he soñado con este momento. No se imaginan dónde estoy. Ya les muestro”, indicó el exintegrante de “Esto es guerra”.

Pancho Rodríguez se muestra feliz con su nuevo romance

A inicios de este mes de marzo, Pancho Rodríguez conversó con “Estás en todas” y reveló algunos detalles de su vida personal. El modelo aseguró que viene atravesando por el peor momento de su vida, pero también reconoció que ha conocido el amor durante estos meses, por lo que se siente muy feliz.

“Estoy viviendo un momento especial pese a que estoy atravesando el peor momento de mi vida (Migraciones). Sin querer la vida puso una persona maravillosa y muy especial en mi camino. Ella me hace vivir este momento que estoy pasando de manera especial”, precisó.