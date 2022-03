Eugenio Derbez recuerda a su madre durante la ceremonia de los Oscar 2022

Fue su noche. El actor Eugenio Derbez fue uno de los grandes ganadores de los Premios Oscar 2022 luego de que su cinta “CODA” se coronara como la mejor película del año pasado, en el show celebrado el domingo 27 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Tras llevarse la estatuilla, todo el equipo del filme de Amazon Prime Video subió al escenario, incluyendo el mexicano, quien se mostró muy emocionado con el recibimiento de la audiencia de la gala, que se puso de pie para ovacionar el triunfo.

Una de las cosas que no pasó desapercibida para el público que seguía la transmisión desde su casa fue que Derbez lanzó un beso al cielo cuando se hallaba en medio del escenario, mientras los productores de la película daban sus discursos de agradecimiento.

La periodista Adela Micha pudo comunicarse con el protagonista de “No se aceptan devoluciones” en una entrevista para su canal de YouTube, La Saga. En dicha charla, Micha no pudo evitar referirse al tan comentado momento en las redes sociales.

CODA se coronó como la mejor película en los Premios Oscar 2022. FOTO: EFE

“Todo el tiempo estaba yo acordándome de mi mamá (...) Desde niño veíamos esa ceremonia con ella, y en el momento en que pisé el escenario como que me vino ese recuerdo de tantas veces que estuve yo del otro lado de la pantalla, viendo y no diciendo ‘algún día estaré ahí’, porque no me daba la imaginación”, dijo Eugenio bastante emocionado.

Además, confesó que no se había percatado que la imagen había sido capturada por la cámara, pero afirmó no pudo evitar recordar a su madre, la también actriz Silvia Derbez, fallecida en el año 2002.

“Desde los 7 u 8 años yo me sentaba a ver los Oscar con mi mamá. ¿Sabes cuántas veces me lo imaginé? Nunca imaginé que iba a estar yo ahí, nunca, te soy sincero, pero decía yo: ‘¿qué se sentirá estar allá arriba? ¿Qué se sentirá poder recibir un premio así, pisar ese escenario?’” reflexionó Derbez.

Como sabemos, hace algunos años el actor de “La familia Peluche” dejó su exitosa carrera en México para buscar suerte en Hollywood y, finalmente, ha conseguido uno de sus grandes objetivos.

“Yo creo que es el sueño de cualquier cineasta (llevarse el Oscar) en el mundo, de cualquiera que nos dedicamos a este negocio del entretenimiento”, confesó Eugenio.

"CODA" fue elegida la mejor película en los Premios Oscar 2022. FOTO: EFE

Por otro lado, no pudo evitar mostrar su asombro luego de que “CODA” ganara el galardón más importante de la noche, pese a no haber sido una de las favoritas durante la temporada de premios.

“Nos costaba trabajo creer que fuera a pasar, porque es una película muy pequeñita, pero eso habla de que sí fue una votación honesta y no se dejaron llevar por los grandes nombres. Esta película no tiene ninguna estrella hollywoodense, ni grandes presupuestos, ni efectos especiales y eso habla muy bien de la Academia”, subrayó el mexicano.