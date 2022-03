Néstor Villanueva revela que le contó a Flor Polo sobre su ampay con Sofía Cavero

Néstor Villanueva se presentó en “América hoy”, este miércoles 30 de marzo, para contar toda su verdad sobre el ampay junto con Sofía Cavero. A pesar de que en un inicio se le vinculó con la bailarina, el cumbiambero ha negado conocer a la joven que estuvo en su camioneta. Sin embargo, sorprendió a las conductoras del magazine con una de sus declaraciones.

El intérprete de “No me alejes de ella” se encuentra haciendo lo posible para recuperar a su familia, ya que admitió haber cometido muchos errores en su matrimonio con la hija de Susy Díaz. Asimismo, aseguró que Flor Polo conoce toda la verdad sobre las imágenes divulgadas en el programa “Amor y fuego”.

“No quería dar explicaciones a nadie, pero sí sentía que tenía que dar explicaciones a la madre de mis hijos y se las di. Le dije: ‘Te explico las cosas cómo han sido, de repente no quieres escucharme, pero yo siento que debo darte explicaciones’ (...) Se las di por teléfono, porque no hemos tenido la oportunidad de conversar y encontrarnos cara a cara” , mencionó.

Cantante asegura no conocer a Sofía Cavero

El artista visitó el set de Rodrigo González y Gigi Mitre para dar su descargo sobre las imágenes publicadas por el programa de Willax TV. Además, expresó que no tiene una amistad con la modelo. “No es mi amiga. Es amiga del muchacho que está ahí. Te juro que no la conozco. Fue mi error de repente poder decirle que suba”, aseveró. “Yo he tenido semanas muy complicadas. Como lo repito, yo no tomo, entonces, quería que me invite un traguito para poder desestresarme”, agregó.

Néstor Villanueva se aleja de las redes luego de ampays

Luego de ser captado por las cámaras de “Amor y fuego” en una situación comprometedora con la anfitriona Sofía Cavero, además de otro video en el que se le ve junto con el popular ‘Toñizonte’ en su camioneta, Néstor Villanueva tomó la decisión de alejarse de sus redes sociales por un tiempo. Mediante un breve mensajes en sus historias de Instagram expresó lo siguiente: “He decidido estar incomunicado, veo que quieren vincularme con todo el mundo. Mejor estar solo, para evitar especulaciones”, acotó.