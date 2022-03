‘Papelito’ Cáceres se pronuncia tras ser señalado como presunto agresor sexual de Mónica Cabrejos

Mónica Cabrejos se prepara para lanzar su libro “Mujer pública”, donde relata algunos pasajes dolorosos de su vida, como el ataque sexual que sufrió por parte de un exfutbolista y conductor deportivo, a quien conocen como ‘Paquetico’ (en el libro). Esta pista apuntó a que el posible agresor fue Luis ‘Papelito’ Cáceres.

Tras este fuerte señalamiento, el mismo comentarista se pronunció para defenderse y negar tajantemente haber abusado sexualmente a la conductora y escritora.

“Jamás en mi vida hubiera pensado que pudieran insinuar mi nombre. La gente me conoce, sabe cómo soy”, dijo muy indignado el exarquero para las cámaras de “Amor y fuego”.

Mariella Zanetti asegura que sabe la identidad del agresor de Mónica Cabrejos

Tras las declaraciones de Mónica Cabrejos, Mariella Zanetti aseguró que varias personas del medio saben la identidad del comentarista deportivo que abusó sexualmente de la escritora. “No se puede decir el nombre del agresor porque no hay prueba, pero ojo, nosotros sí sabemos quién es”, dijo en “América hoy”.

Ethel Pozo se solidariza con Mónica Cabrejos

La conductora de “América hoy” Ethel Pozo se indignó con las personas que no creen en los testimonios de las mujeres abusadas, como el caso de Mónica Cabrejos. “Una lástima lo que nos está contando. Como hay esta droga que no deja residuos, entonces viene el tema de que uno tiene que probar, como si el solo testimonio de la mujer no valiera. Impresionante”, mencionó.

