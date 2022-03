Melissa Klug y Jesús Barco fueron ampayados comprando en un supermercado

Melissa Klug y Jesús Barco parecen haber encontrado mayor estabilidad en su relación, después de haber eliminado sus fotos juntos y confesar que estaban pasando una crisis como pareja. En esta oportunidad, la plataforma de entretenimiento “Instarándula” compartió un video de los novios.

En las imágenes se ve a la influencer y el jugador de fútbol en el cajero de un supermercado, después de haber hecho las compras para el hogar. Ambos personajes están de espaldas y no se les nota el rostro, pero todas las características confirman su identidad.

La ubicación del lugar sería Plaza Vea Súper Valle Hermoso en el distrito de Surco. Los novios, Melissa Klug y Jesús Barco, están muy juntos y tranquilos, por lo que se entiende que las cosas andan más tranquilas, como en un inicio.

Melissa Klug se burla de sus relaciones pasadas

La influencer Melissa Klug visitó el set de grabaciones de “JB en ATV” con la finalidad de pasar un buen rato y reírse junto al elenco de actores cómicos, quienes no dudaron en bromearle acerca de sus exparejas.

Es así que el personaje interpretado por Jorge Benavides, conocido como ‘Lisuratás’, le consultó sobre cómo hacer para conseguir ‘colágeno’, en referencia a sus parejas que son menores que ella y afirmó: “De verdad que eso no sé; eso de conseguir, nada. Yo no lo busqué, ellos me siguen (risas)”.

Melissa Klug dio detalles de su relación con Jesús Barco

La empresaria Melissa Klug contó cómo lleva su relación en la actualidad con el jugador del Sport Boys Jesús Barco en el mismo sketch.

En ese sentido, aseguró: “No soy celosa. No me dan motivos. Cuando no te dan motivos para celar, no tienes por qué serlo”.