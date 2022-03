Magaly Medina sobre caso Mónica Cabrejos: “Si antes no se hizo justicia, se debe hacer ahora”

Magaly Medina utilizó las pantallas de su programa para pronunciarse sobre el caso de Mónica Cabrejos. Con gran indignación, la conductora de “Magaly TV, la firme” señaló que espera que se haga justicia para su colega, quien denunció que fue víctima de violación sexual por parte de un exfutbolista que actualmente desempeña funciones como periodista deportivo.

Magaly Medina respalda a Mónica Cabrejos

Con respecto a lo ocurrido con la presentadora de “Al sexto día”, la figura de ATV enfatizó que “Este tipo de acoso no solo sucede en una redacción, en un programa de televisión, puede suceder en cualquier tipo de trabajo”.

Luego, Magaly Medina resaltó la importancia de denunciar para así evitar que hayan más víctimas de casos similares.

“Este hombre que la acosó, que tiene un cargo de poder, de productor y te puede decir a ti ‘Te contrato si te sometes a mis caprichos carnales; sigues conservando el trabajo o mejor te boto’. Esas personas no merecen estar en ningún lado, merecen ser denunciadas públicamente y tener todo nuestro desprecio”, acotó. “Yo creo que, si antes no se hizo justicia, se debería hacer ahora”, sentenció.

¿Qué le pasó a Mónica Cabrejos?

Durante una entrevista para el programa de Beto Ortiz, Mónica Cabrejos reveló que sufrió violación sexual el 2020, en plena cuarentena por el coronavirus.

“Desperté desnuda, tapada, la ropa de él estaba debajo de la cama (...). En ese momento supe que él me había drogado (...) Me dijo: ‘¿Quién te va a violar?, eres una mujer de 45 años, por favor. Yo soy pituco, no quiero escándalos’. Se puso violento. Le dije: ‘Llegando a Lima me haré un examen toxicológico’. Yo necesitaba una prueba para poder incriminarlo. Es un psicópata. Por eso, decido contarlo y para que no le pase a nadie más”, narró la periodista.

Canales de ayuda

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).