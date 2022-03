Jota Benz sobre la ocasión en que concursó con Vania y Mario: “No vi que se comunicaran bien”

Jota Benz está sorprendiendo con sus dotes culinarios al pasar a la semifinal del programa “En esta cocina mando yo” junto a su novia Angie Arizaga. El artista habló con el diario El Popular después de su participación en el reality conducido por Yaco Eskenazi y Ethel Pozo.

El cantante de reguetón, al ser consultado sobre su éxito por haber llegado lejos, aseguró: ”Angie y yo hacemos buena dupla y por eso estamos en la semifinal. Y yo ya aprendí cuál es la palabra clave en la cocina y en todos lados: ‘Sí, mi amor’”. Además, contó cómo le fue la vez que silenció a su enamorada en el set: “Después de tocar el silenciador dormí en el sofá, por eso, nunca más la volveré a ‘mutear’”.

Sin embargo, eso no fue todo lo que dijo Jota Benz, ya que al preguntarle sobre los recientes solteros Vania Bludau y Mario Irrivarren manifestó: ”Vania estaba enojadísima y Mario se quejaba, no tenía paciencia, no vi que se comunicaran bien en la cocina, parecía que uno hablaba quechua y el otro, español, no se entendieron en nada. Sin embargo, hicieron lo que pudieron y nosotros también, ya lo verán este domingo”.

Los nuevos proyectos de Jota Benz

Hace unas semanas, el chico reality Jota Benz sorprendió a todos sus seguidores al presentar su nuevo single en colaboración con el cumbiambero Deyvis Orosco y ahora da detalles de lo que se viene a futuro.

Es por ello que reveló: ”En unos días saco nuevo tema junto a mi hermano Yamal, es un reguetón que se llama ‘Tu recluso’, y a fin de mes lanzo otro tema, y estoy esperando irme a Puerto Rico a hacer un show por allá, voy a despegar por todo. Mi música es mi pasión y siempre me ha gustado escribir, me gusta cantar lo que yo he vivido”.

Magaly Medina se mofa de la trayectoria artística de Jota Benz

La conductora Magaly Medina, hace unas semanas, comentó, en son de burla, lo que opinaba sobre el chico reality Gino Assereto, pero no quedó ahí, sino que el día de ayer, martes 29 de marzo, no dudó en referirse a su hermano Jota Benz, quien también incursiona en el mundo de la música.

De esa forma, comentó: “Si yo no supiera que él es un chico reality, que por ahí tiene una cancioncita que solo conoce él, sus amigos y su familia, entonces, diría: ‘Caramba, estoy escuchando a un súper compositor internacional’”. Añadió: “¿Para eso piensa toda la madrugada? Duerme no más, papito. De verdad, el sueño es bueno”.