Janet Barboza hace promesa si Perú clasifica al Mundial Qatar 2022: “Me visto de novia”

Janet Barboza no pudo ocultar su emoción tras conocer los resultados del Perú vs. Paraguay. La conductora, junto a sus demás compañeros de “América hoy”, festejaron, este miércoles 30 de marzo, el triunfo logrado por los jugadores comandados por Ricardo Gareca; sin embargo, la ‘Rulitos’ sorprendió al hacer una promesa si la selección peruana llega a clasificar al Mundial Qatar 2022.

“Creo que mi promesa, sin duda, es la que más saca chispa (...) porque me verán vestida de novia. (...) Me visto de novia y voy a buscar a Gareca para darle suerte en este Mundial”, comentó, mientras los presentadores atinaron a reírse.

Luego de su peculiar promesa, Óscar del Portal no dudó en bromear con la presentadora de TV. “No, no, no vaya, va a salar, las novias que van se casan de verdad”, expresó el comentarista deportivo.

Conductora advierte a sus compañeros de “América hoy”

La figura de América TV fue muy tajante al referirse a Christian Domínguez y advertirle que no está dispuesta a aceptar que alguno de los que trabaja con ella hable mal o de más sobre lo que se contaron mientras estaban compartiendo en horas laborales. “Prometamos algo, prometen ustedes que nunca ninguno va a hablar mal del otro en ningún otro canal”, acotó. “Yo creo que Christian ya no es colaborador, ya es elenco (...) Solo digo una cosa, quien se meta con uno de ‘América hoy’, se mete con todos, sobre todo conmigo”, añadió.

Janet Barboza habló de Anthony Aranda y Melissa Paredes

En medio de la polémica de Christian Domínguez e Isabel Acevedo, Janet Barboza usó el caso del cumbiambero, quien se disculpó con Karla Tarazona por las faltas que cometió en el pasado. Por eso, comentó que la pareja conformada por Anthony Aranda y Melissa Paredes debería hacer lo mismo. “Luego de ver la parte del ‘Activador’ y Melissa, yo me pregunto si llegará el día y hagan lo propio y pidan perdón, porque corresponde, ya que, cuando se daña, se tiene que pedir perdón, y ya es momento de empezar a hacer las cosas bien”, mencionó.