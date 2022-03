Jaime Chincha no se presentó en su programa y genera rumores de salida de RPP

Los seguidores de Jaime Chincha han puesto el grito al cielo, ya que el periodista habría sido sacado de RPP de forma intempestiva. El hombre de prensa tuvo su último programa el pasado jueves 24 de marzo conduciendo “Nada está dicho”, donde cambió la pauta del mismo para hablar de lleno sobre el polémico partido entre Uruguay y Perú por las Eliminatorias.

El conductor, incluso, pidió disculpas públicas a los invitados —con los que ya tenía un pacto para la edición de aquel día— y prometió que el viernes 25 estarían en el set. Sin embargo, dicho viernes no apareció frente a las pantallas por lo que Fernando Carvalho tomó su lugar.

Usuarios de las redes sociales advierten de la ausencia de Jaime Chincha

La ausencia de Jaime Chincha no pasó desapercibida por sus televidentes, quienes acudieron a las plataformas virtuales —como Twitter— para hacer sentir su rechazo. Sus seguidores aseguraron que el periodista habría sido sacado de RPP, ya que, desde hace semanas, vienen circulando rumores y hasta se especula con un posible ingreso a un conocido canal.

Usuarios de Twitter especulan sobre la salida de Jaime Chincha de RPP. Foto: captura Twitter.

“Jaime Chincha no está más en RPP Noticias. No lo han dejado ni siquiera despedirse de su público. No está en ‘Nada está dicho’ desde el viernes 25 de marzo”, escribió Laura Grados en dicha red social.

Jaime Chincha alzó su voz de protesta tras el despido de Patricia del Río

Esta no sería la primera vez que pasa un hecho similar en RPP, pues, en julio del 2021, Patricia del Río dejó de pertenecer a dicha radio por razones que nunca fueron aclaradas. En ese entonces, Jaime Chincha y Mabel Hurtas, compañeros de la periodista, salieron a respaldarla con un sentido mensaje.

“Patricia del Río ha estado frente a estos micrófonos por 15 años, su voz sin duda seguirá siendo asociada a la radio (...) Desde aquí nuestro respeto, cariño y admiración (...) Cuando yo llegué a RPP fue Patricia del Río quien me acompañaba” indicó aquel entonces.