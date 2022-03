Alex Torres y Luis Araque: “Niche siempre camina con el tiempo”

“Estamos ávidos de volver a esa tierra que nos profesa tanto cariño”, dice Alex Torres, quien junto a su compañero Luis Araque, del grupo Niche, conversa con La República por Zoom. La emblemática orquesta colombiana tendrá un reencuentro con el Perú después de casi dos años, el próximo 2 de abril durante el evento Una Noche de Salsa 11 en el Estadio Nacional. Niche, que volvió a los conciertos presenciales el año pasado, ha sabido mantenerse de pie ante el devastador huracán que significó la pandemia para la industria musical. “Sin duda nuestro gremio ha sido uno de los más afectados, pero nosotros como institución hemos tratado de mantenernos lo más al día posible, lo más visibles. La tecnología, el Zoom, las plataformas y las redes sociales han sido una gran herramienta. Tenemos un equipo muy profesional que se ha encargado de que siempre tengamos contenido para el público y nos mantuvimos superconectados. Y cuando tuvimos la oportunidad de reunirnos para grabar, lo hicimos. También hicimos algunos conciertos virtuales, que fue un experimento diferente y bonito, un aprendizaje para nosotros”, cuenta Torres.

Además, el año pasado salió este último disco 40, que incluso ganó un Grammy.

Alex: 40 ha sido una bendición. Felizmente se grabó antes de la pandemia. Creo que le sacamos provecho al hecho de que la gente estuviera en casa porque tenía tiempo para ver contenidos. Lanzamos canción por canción del álbum, a tal punto que conseguimos estos galardones que los recibimos con muchísimo cariño y humildad en nombre de nuestro fundador, Jairo Varela.

¿Cómo se consigue sostener una agrupación durante casi 43 años?

Luis Araque: Con disciplina y perseverancia. El maestro Jairo Varela fue muy disciplinado en todo sentido, con su música, con sus uniformes, sus letras… Ahora, nos vemos bien, nos queremos mucho, pero dicen que en tiempo pasado no fue así, era complejo, pero con disciplina y perseverancia se vuelve al camino. Todo el mundo quiere pertenecer al grupo Niche, todo el que se mueve en el ambiente musical tiene a Niche como meta, y cuando llegas acá y te das cuenta de que esto te vuelve otra persona, para bien, la satisfacción es inmensa.

Además de lo que has dicho, está la resiliencia. Ustedes no dejaron de crear música.

Luis: Por lo mismo, porque el maestro caminaba con el tiempo. Niche no es el mismo de los 80 ni del 90 ni del 2000 y mientras que la fórmula no cambie, esto seguirá bien.

Alex: Así es. Seguimos las directrices del maestro. Él fue muy inteligente porque instruyó a personas para que este barco siguiera a flote: hablo de su hija mayor, Yanila Varela, quien es nuestra directora general y que administrativamente es impecable; y José Aguirre, que es nuestro director. José trabajó de la mano de Jairo en muchas producciones y entendió y conoció todo lo que realmente le gustaba de la música y lo que no compartía de la música también. El grupo Niche mantiene esa esencia, pero también camina con el tiempo, pendiente de estar a la vanguardia, proponiendo cosas que no se salgan de los parámetros, que atraiga nuevos ‘nichistas’ como este álbum que ha traído público jovencito y ha mantenido y refrescado también a nuestro público de siempre.

¿Qué cosas son las que Jairo Varela y Niche no comparten en cuanto a música?

Alex: Si analizas, la música de Niche siempre tiene un contenido, siempre estamos buscando decir algo positivo. Considero que lo que Niche no comparte es que la música destruya, que diga algo que no sea para bien, que no te sume, algo destructivo, digamos, un lenguaje soez, sucio o que denigre. Eso no lo comparte jamás el grupo.

Sin embargo, es una práctica común en varios géneros musicales.

Alex: Lo respetamos, pero Niche no lo hace.