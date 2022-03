Claudia Zevallos, la actriz nacional que brilla en Hollywood: “Ojalá no sea la última en hacerlo”

Claudia Zevallos es una peruana que hace 10 años migró a Estados Unidos para conquistar su sueño de convertirse en una gran actriz. Luego de haber participado en algunas producciones de Hollywood, la artista fue incluida en el elenco del largometraje “El milagro de Tyson”, que el próximo 31 de marzo se estrenará en las salas de cine en el ámbito nacional.

En el filme trabajó junto a actores como Major Dondson, Amy Smart, Barkhad Abdi y Jodi Thompson; e interpretó a una profesora latina de español que se convierte en una influencia importante para un adolescente con autismo que inesperadamente decide participar en una maratón.

Claudia Zevallos habla de su personaje. Foto: Producción El Milagro de Tyson/Prensa

Claudia Zevallos conversó con La República sobre su experiencia al trabajar en la competitiva industria cinematográfica internacional, su más reciente papel y los sueños que tiene para su carrera.

Sus inicios

De origen arequipeño, la actriz contó que desde muy pequeña fue criada por sus abuelos y recalcó que tiene muy arraigadas sus costumbres y a la cultura peruana. Según comentó, a través de su trabajo desea difundir el talento que existe en el Perú.

- Háblame de ti y de tus inicios en la actuación.

No hay mucho que contar; soy una mujer criada por sus abuelitos y me siento muy afortunada porque gracias a eso puedo aplicar sus consejos, especialmente al estar acá en Los Ángeles. Además, soy una actriz que tiene sueños; desde que tenía 5 años cuando veía telenovelas creía que era Victoria Ruffo. Soy una peruana que vive muy agradecida y que extraña mucho a su país.

- Hace 10 años radicas en los Estados Unidos, ¿cómo te animaste a migrar, teniendo en cuenta que es país muy competitivo en el tema actoral?

Mi carrera comenzó acá (Estados Unidos). Nunca actué, me vine con ese pensamiento de actuar y para mí fue que el destino me hizo tomar este rumbo. Yo cuidé de mi tía por mucho tiempo hasta que falleció y al mismo tiempo trataba de desarrollarme acá; el destino siempre me jalaba y así me llegaban las oportunidades. Tuve miedo, emoción y me quedé paralizada al tener mi primera experiencia trabajando profesionalmente con Tom Skerritt.

Claudia Zevallos, la actriz nacional que brilla en Hollywood: “Ojalá no sea la última en hacerlo”. Foto: prensa Claudia Zevallos.

- ¿Cómo te adaptaste a esta industria?

El cambio es algo muy único de cada persona. Nosotros los latinos somos alegres, dramáticos, felices y eso está bien porque es algo que nos hace únicos. Pero cuando estás trabajando frente a cámaras debes controlarlo un poco para poder encajar.

“El milagro de Tyson”

Claudia Zevallos se mostró muy inspirada por el “Milagro de Tyson” debido a que la película gira en torno a un protagonista dentro del espectro autista, tema con la que se siente muy cercana, ya que su tía también tuvo esta condición, pero nunca fue diagnosticada formalmente.

- Cuéntame sobre el filme y tu personaje...

No es un personaje grande, pero es esencial. La señorita Fernández es una profesora de español y es importante porque cuando Tyson va al colegio por primera vez, hay un mal entendido dentro de clase y eso causa que él tenga su primer encuentro con la idea de competir en una maratón. Quise ser parte de esta película porque mi tía sufrió de autismo; por eso, también me sentía apasionada con el tema.

- ¿Cómo fue para ti grabar en una importante producción de Hollywood?

La experiencia de grabar fue increíble porque aprendí muchísimo. Todo se grabó superrápido, pero todo el mundo era muy inclusivo. Major Dondson, el protagonista, es un niño muy agradable y respetuoso.

- La película aborda un tema importante y que usualmente no se toca en grandes producciones, ¿tuviste alguna preparación especial para construir tu personaje?

Me puse a leer mucho y a aprender, uno nunca termina de aprender. Cuando me eduqué sobre este tema, me venían remembranzas de cuando mi tía me hablaba de chiquita y cómo mis familiares evitaban o escondían el tema. Se me rompió el corazón porque estas personas no tienen las mismas oportunidades que tú y yo tenemos.

Sus planes a futuro

- Eres una de las pocas peruanas que ha logrado entrar a la industria de Hollywood, ¿cómo te sientes al ser un ejemplo para otros actores nacionales?

Ojalá que no sea la última en hacerlo , que ojalá que en el futuro hayan más. Eso me llega al corazón porque todas nosotras, peruanas y latinas, nos merecemos todas las oportunidades . Hay que sacrificar bastante, pero todo al final del día tiene su recompensa.

- ¿Sientes que tu participación en “Los milagros de Tyson” podría abrirle paso a otros actores nacionales?

Creo que no hay nada imposible en la vida si es que uno sacrifica y persevera, el premio siempre está al final del camino. Para los más jóvenes, si yo les puedo ayudar, estoy apta para ayudar a cualquier persona. Porque de esa manera yo también me estoy ayudando, a mí como peruana, latina y mujer. En algún momento también fui una joven con grandes sueños. Uno no puede darle la espalda a un compatriota y seguir con el camino.

- ¿Qué consideras que le falta a la industria de cine nacional?

No nos falta nada, sinceramente. No pienso que nos falte absolutamente nada. Hay mucho talento, así como el director Bruno Ascenzo con Netflix. Alguien tenía que poner el ladrillo para forjar ese camino, pero eso no significa que seamos mejores, solo significa que alguien tiene que cruzar primero para que los demás puedan caminar.

- ¿Sientes que te pueden encasillar por tu origen peruano?

Yo me muestro tal cual, entro a las salas de casting y soy quien soy. Siempre voy a responder como Claudia Zevallos, porque si uno se centra en el personaje, te pierdes y tú misma te encasillas. No puedo esconder que soy peruana, no puedo esconder que soy latina.

- ¿Cómo te ves en el futuro y con qué actores te gustaría trabajar?

Russell Crowe y el director Ridley Scott, pero también tengo el sueño de trabajar en el Perú, con algún director peruano y con el actor que me dé el honor de trabajar conmigo. Ojalá que de acá a 10 años aún esté trabajando, que ya haya filmado una película en Perú y ojalá que ya haya abierto mi fundación, que la tengo pensada hace mucho tiempo en honor a mi tía.