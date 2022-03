Brunella Torpoco cancela sus conciertos en Perú por seguridad: “Ya corrí bastante peligro”

Brunella Torpoco anunció que canceló todas las presentaciones que tenía programadas en el Perú por motivos de seguridad. A través de un comunicado en su cuenta de Facebook, la salsera, quien se retiró de la música tras recibir amenazas y extorsión, aclaró que tomó esta decisión para no exponerse a sí misma ni a su familia.

“Queridos amigos, familia, público y todos los que me siguen, quiero contarles que tenía unas siete fechas que iba a cumplir llegando a Perú (que por cierto el fin de semana ya llego a Perú), pero d ecidí cancelar mis presentaciones en Lima y provincias porque aunque no queramos darnos cuenta, nuestro país está de cabeza y en mi caso ya corrí bastante peligro ”, manifestó.

Brunella Torpoco se disculpa con sus fans

La cantante Brunella Torpoco se disculpó con sus fans y pidió que entiendan su preocupación ante algún hecho que pueda poner en riesgo su vida.

“Quiero pedir las disculpas del caso a los que compraron sus entradas. No me estoy presentando en ningún lugar de Perú porque lo que pasó fue algo fuerte que no quisiera que le pase a nadie y por ahora me siento confundida”, acotó.

Brunella Torpoco lamenta haber tenido que dejar su carrera como cantante. Foto: composición/ Instagram

Brunella Torpoco no descarta regresar a los escenarios

Finalmente, Brunella Torpoco dejó abierta la posibilidad de regresar a los escenarios y señaló que, por el momento, solo se dedicará a trabajar videos para su canal de YouTube.

“Yo sé qué hay bastante gente que quiere que regrese, que vuelva a los escenarios, pero por ahora solo quiero mi tranquilidad y la de mi familia. Después de haber pasado todo esto, quedamos muy afectados. Por otro lado, seguiré grabando subiendo temas a mi canal, pero no voy a estar trabajando en discotecas, eventos en Perú. El día que yo vuelva a los escenarios o tenga un evento fuera del país, se los haré saber; mientras tanto, solo necesito a mi familia más que nunca”, sentenció.