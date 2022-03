¿Qué es la afasia, enfermedad que obligó a Bruce Willis a retirarse de la actuación?

Bruce Willis deja su carrera cinematográfica luego de 40 años tras haber sido diagnosticado con afasia. El reconocido actor de películas como “Armagedón”, “Duro de matar” y “Sexto sentido” anunció en sus redes sociales este retiro luego de agudizarse los problemas en su salud.

La enfermedad le provoca la pérdida de su capacidad para hablar, expresarse y comprender el lenguaje, limitándolo a llevar una vida normal.

Bruce Willis anunció su retiro oficial de la industria. Foto: AP/archivo LR

El anuncio de despedida de Bruce Willis

La triste noticia que impactó a millones de fans de Bruce Willis fue dada por una de sus hijas a través de un mensaje en Instagram.

“Para los increíbles seguidores de Bruce, como familia, queríamos compartir que nuestro amado Bruce ha estado experimentando algunos problemas de salud y recientemente le diagnosticaron afasia, que está afectando sus habilidades cognitivas”, se lee en el enunciado.

“Como resultado de esto y con mucha consideración, Bruce se está alejando de la carrera que ha significado tanto para él”, prosiguió el texto.

El mensaje agrega una muestra de agradecimiento por el apoyo y seguimiento al actor durante estas cuatro décadas de trayectoria. “Como Bruce siempre dice: ‘Vívelo a lo grande’ y juntos planeamos hacer precisamente eso. Con amor, Emma, Demi, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel y Evelyn”, finaliza el comunicado.

Bruce Willis anuncia su retiro de la actuación por problemas de salud. Foto: Rumer Willis/Instagram

¿Qué es la afasia y cómo daña al cuerpo humano?

Según el Instituto nacional de la sordera y otros trastornos de la comunicación (National institute on deafness and other communication disorders), la afasia es un “problema médico causado por un daño en las partes del cerebro responsables del lenguaje”.

Dicha patología ocurre repentinamente como resultado de una lesión en la cabeza o ataque cerebral. Este trastorno afecta el habla, la lectura y escritura.

Este problema cognitivo afecta principalmente a los adultos mayores, en especial personas de la tercera edad. En Estados Unidos, alrededor de un millón de personas lo padece.

Bruce Willis en Die Hard (Duro de Matar). Foto: difusión.

Famosos que sufren de esta enfermedad

Bruce Willis se suma a la lista de famosos que han sido diagnosticados con afasia, trastorno cerebral que daña la capacidad hablar y escribir. Figuras como Terry Jones (de “Monty Python”) y Emilia Clarke (protagonista de “Juego de tronos”) han sufrido este mal.

El escritor mexicano Sergio Pito, premio Cervantes en 2005, también tiene la mencionada patología cognitiva. De momento, el actor no ha dado más detalles de su retiro de la actuación.