Andrea San Martín sobre fiesta con Sebastián Lizarzaburu: “Hace tres años que no salía”

Andrea San Martín está más tranquila que nunca con su relación con el fisicoculturista Sebastián Lizarzaburu. Así lo demostró en sus declaraciones luego de asistir a la fiesta de una de sus mejores amigas en las que se divirtió con sus amigos y su pareja.

La empresaria visitó el set de “D’mañana” para contar detalles sobre su nueva etapa y habló de la reunión a la que asistió, la cual se viralizó porque hizo el paso de la canción “Envolver” de Anitta. “Hace tres años que no salía. Mi última fiesta fue cuando cumplí 30 años, me hicieron fiesta sorpresa”, detalló.

Asimismo, la ex chica reality Andrea San Martín también comentó sobre el video en el que se le ve bebiendo un shot de trago en el ombligo de su novio Sebastián Lizarzaburu: “Me salió bien, me pareció divertido. No pensé hacerlo, pero en ese momento hemos bailado. Hoy he subido el alcatraz, ya está listo para la celebración de la selección que ha ganado ayer (martes 29)”.

Andrea San Martín no tienes planes de tener otro hijo con Sebastián Lizarzaburu

La conductora Andrea San Martín descartó la posibilidad de embarazarse por tercera vez después de haber retomado su noviazgo con el modelo Sebastián Lizarzaburu, con quien tiene una pequeña.

De esa forma, aclaró el tema: “Cuando decidimos retomar la relación, lo primero que conversamos fue hacía dónde él iba (futuro) y el mío, si estábamos en sintonía para ver si compartíamos la decisión de volver a estar juntos. (...) Yo tenía dos hijas y decidimos no tener más hijos, pero la idea es que nos quedemos con las dos chicas”.

Andrea San Martín hace challenge “Envolver” de brasilera Anitta

El último fin de semana, la influencer Andrea San Martín mostró sus dotes artísticas y deleitó a sus amigos con el divertido challenge de la canción “Envolver” de la brasileña Anitta.

Así lo dejaron ver su círculo allegado con quienes asistió a una fiesta en la ciudad de Chincha, hasta donde fue para pasar un buen rato amical junto a su pareja Sebastián Lizarzaburu.