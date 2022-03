Aída Martínez pasó incómodo momento por vivir cerca al hotel donde concentraba Perú

La victoria de la selección peruana ante su similar de Paraguay, de este martes 29 de marzo, puso feliz a todo el país a raíz de que el equipo de todos logró clasificar al repechaje para acceder, posiblemente, al Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, hubo casos como el de Aída Martínez, que pasó por dificultades producto de la algarabía que se generó alrededor del hotel donde concentraba la Bicolor.

La modelo utilizó sus redes sociales para compartir la molestia que experimentó debido a que vive a solo dos cuadras de donde se hospedaban los dirigidos por Ricardo Gareca. La influencer precisó que la cantidad de gente en el lugar le impidió poder entrar a su hogar, ya que la Policía tuvo que cerrar algunas calles restringiendo el acceso vehicular.

Aída Martínez estalla por no poder ingresar a su casa

“Esto está horrible, la selección peruana de fútbol se ha hospedado a dos cuadras de mi casa, literal, llevo estacionada o parada a dos cuadras de mi casa sin poder entrar a mi calle porque la selección está a dos cuadras. Y yo, ¿qué hago?”, dijo en un principio.

“Arriba el futbol, arriba el Perú, y todo lo demás, pero yo también tengo familia, tengo cosas que hacer, trabajar, y no puedo entrar a mi casa porque la selección está a dos cuadras hospedada ahí. Ni con mi DNI he podido entrar, me he tenido que dar toda la vuelta para poder ingresar”, añadió.

Aída Martínez revela ser celosa con su esposo Adolfo Carrasco

A inicios de febrero del presente año, Aída Martínez visitó a Jorge Luna y Ricardo Mendoza en el set de “Hablando huevadas” y reveló algunos detalles de su vida personal. La empresaria afirmó que es bastante celosa con su esposo Adolfo Carrasco porque en sus anteriores relaciones todos sus novios fueron infieles.

“Soy celosa por algunas situaciones de mi vida, porque antes de mi esposo todos los flacos que he tenido me han sacado la vuelta, todos. Ninguno se ha salvado y los he encontrado en el acto”, comentó ante los conductores.