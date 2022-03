Vania Bludau y Mario Irivarren: cómo se conocieron, por qué terminaron y todo sobre el fin de su relación

Vania Bludau y Mario Irivarren sorprendieron a sus seguidores al anunciar públicamente, este martes 29 de marzo, que su relación llegó a su fin. Fue la modelo quien dio a conocer esta noticia mediante un comunicado que fue publicado luego de que “Amor y Fuego” la abordara dentro de un restaurante para consultarle sobre su romance con el chico reality.

El mensaje de Vania Bludau. Foto: captura Instagram

Justamente, ambos personajes se conocieron en el desaparecido programa “Combate” de ATV, donde dieron sus primeros pasos en la televisión peruana. Tanto Mario como Vania tuvieron caminos bastantes complicados durante los últimos años, hasta que, a finales del 2020, fueron ampayados en una situación bastante cariñosa que no pudieron seguir negando.

¿Dónde se conocieron Mario Irivarren y Vania Bludau?

Sobre el 2015, Mario Irivarren ya era un consagrado del mencionado programa concurso de ATV, por lo que se mantuvo en este durante un tiempo más. Sin embargo, Vania Bludau cambió de aires tras el final de su relación con Christian Domínguez, y viajó a los Estados Unidos, donde trabajó en distintas labores y posteriormente entabló una relación con el abogado Frank Dello Russo.

Por su parte, el popular ‘Calavera’ pasó a las filas de “Esto es guerra”, mientras que en el ambiente amoroso mantenía un turbio romance con Ivana Yturbe. La morocha, por su parte, tenía hasta planes de casarse con Frank Dello Russo, hasta que descubrió que su entonces prometido mantenía conversaciones con otras mujeres mediante la plataforma Tinder.

¿Cómo inició su historia de amor?

Con su relación totalmente culminada, Vania Bludau regresó al Perú y desde mediados del 2020 comenzaron las salidas con Mario Irivarren, quien ya había pasado la página de sus anteriores relaciones. No fue hasta noviembre del 2020 en que ambos fueron ampayados bastante cariñosos y hasta besándose, lo que hacía evidente el inicio de su relación.

Solo unos días después, exactamente el 5 de diciembre, ambos anunciaron que su romance ya era oficial mediante un viaje que realizaron a Panamá. Mario escribió en la arena de una paradisiaca playa “¿Quieres ser mi novia?” y recibió un sí por parte de la influencer. Pese a la relación, Bludau aclaró desde un inició que ella iba a seguir viviendo en la ciudad de Miami.

Vania Bludau y Mario Irivarren iniciaron su relación durante un viaja a Panamá. Foto: Mario Irivarren / Instagram

“Yo no quería, nunca he mezclado amistad con una relación, y bueno, me di la chance. También, de hecho, que desde el primer momento puse las cosas claras, como: ‘Dime qué es lo que quieres porque yo no estoy para perder el tiempo’”, precisó aquella vez.

¿Cuánto tiempo duró la relación entre Vania Bludau y Mario Irivarren?

Desde aquel 5 de diciembre del 2020 hasta este martes 29 de marzo, donde Vania Bludau anunció el final de su amorío con Mario Irivarren, pasó poco más de un año y tres meses. A pesar de que la pareja parecía una de las más sólidas del espectáculo nacional, ambos han dejado en claro que lo suyo llegó a su fin.

“Está claro, ya terminó. Los detalles son privados, no tienen por qué ser públicos”, dijo el chico reality este último martes durante su paso por “Amor y Fuego”, donde mostró un evidente gesto de incomodidad por la situación.