Andrea Cordero, esposa de Renato Tapia, habla del mal que padece desde hace años y que no tiene cura

Andrea Cordero, la esposa de Renato Tapia, habló abiertamente sobre el SOP (síndrome de ovario poliquístico) que sufre desde hace años. Por medio de su blog “Amelia y su lámpara”, la joven contó cómo se enteró de que padecía este mal, qué fue lo más difícil de asimilar y de qué manera sobrelleva la enfermedad con la que convive día a día.

A lo largo de su publicación, Cordero Uzátegui reiteró la importancia de recibir un buen diagnóstico para luego llevar un adecuado tratamiento que permita llevar una vida sana.

Andrea Cordero revela cómo reaccionó al descubrir que tenía SOP

Andrea Cordero confesó que se sintió muy afectada emocionalmente cuando la diagnosticaron síndrome de ovario poliquístico y que aún hoy en día le es muy difícil aceptarlo.

“Cuando me enteré de que tenía SOP, una nube de dudas horribles me acompañó durante un tiempo. Pensar que esto es algo que no tiene cura y que requiere mucho esfuerzo para sobrellevar me abrumó muchísimo. Fueron unos cuantos años sintiéndome a la deriva hasta encontrar una respuesta consistente y trazar un horizonte, uno al que aún lucho por llegar”, relató.

Andrea Cordero convive con SOP. Foto: Andrea Cordero/ Instagram

¿Cómo convive con el síndrome de ovario poliquístico?

La esposa de Renato Tapia detalló que, afortunadamente, ya viene recibiendo tratamiento médico, gracias al cual su estado de salud ha mejorado notablemente.

“Hace unas semanas conseguí un nuevo endocrinólogo. Es el segundo al que llego aquí en España, y solo con la revisión de mis antecedentes, la exploración física y mis ciclos menstruales fue capaz de diagnosticarme con SOP y resistencia a la insulina. Desde entonces he retomado el tratamiento con medicina y me siento mucho mejor”, resaltó.

Finalmente, precisó que, al igual que a muchas mujeres, uno de los temas que más le afectó fue saber que la resistencia a la insulina puede derivar en sobrepeso. “Debo reconocer que tratarme, tanto emocional como físicamente, ha sido mi principal arma”, acotó.

Andrea Cordero junto a su esposo, Renato Tapia. Foto: Andrea Cordero, Instagram

¿Qué es el SOP y cuáles son sus síntomas?

El síndrome del ovario poliquístico, también llamado SOP, es una afección que afecta los niveles hormonales en algunas mujeres. Quienes lo padecen pueden presentar diversos síntomas, como irregularidades en la menstruación, alteraciones hormonales, problemas de fertilidad, hirsutismo o alopecia, resistencia a la insulina, obesidad, ovarios poliquísticos, acné y acantosis nígricans (piel oscura y engrosada en cuello o axilas).