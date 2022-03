La selección peruana está a horas de jugar uno de los partidos más importantes de los últimos años cuando la noche de este martes 29 de marzo reciba a Paraguay en el Estadio Nacional. Esto lo sabe bien Pedro Suárez-Vértiz, quien compartió con sus miles de seguidores en sus redes sociales su sentir respecto a este trascendental partido que se dará en el marco de la última fecha de las Eliminatorias rumbo a Qatar y donde el equipo de todos tiene claras chances de clasificar a la repesca.

El cantante nacional fue contundente en sus palabras y señaló que los dirigidos por Ricardo Gareca se juegan el todo por el todo ante sus rivales. Asimismo, el rockero aseguró que los guaranís no son mejores que los nacionales, pero que si son rápidos y que con su garra complicarán a la blanquirroja.

Pedro Suárez-Vértiz palpita el Perú vs. Paraguay

“Hoy nos jugamos la vida. Paraguay no tiene ninguna presión, porque ya están eliminados. Pero por una cuestión de honor, quieren morir matando. Y los paraguayos no son mejores que nosotros, pero son más rápidos Y tienen más garra. Cosa que, si nos desconcentramos un segundo, fuimos. Hoy no hay que hacer mucho malabar. Hay que ser disciplinados y punto. “Juega bonito que el gol llega solo”, decía Didí. No hay nada más cierto que eso. La persistencia sostenida es infalible en todo oficio”, precisó.

Pedro Suárez-Vértiz mostró sus ganas de que Perú obtenga una victoria. Foto: Instagram

“Mi once de hoy sería puro aguerrido: Farfán, Lapadula, Zambrano, Corzo, Flores, Ramos, y jugadores así. Apasionados, sin miedo al faul, antidepresivos. En ellos hay que inspirarnos hoy para estar a tope y sin bajones durante los 90 minutos. Solo así le ganaremos a Paraguay”, añadió en su cuenta de Instagram.

Pedro Suárez-Vértiz estalla tras el polémico no gol de Perú en Uruguay

Tras varios días de aquel encuentro entre Uruguay y Perú en Montevideo, Pedro Suárez-Vértiz publicó un extenso mensaje donde expresa su furia tras el gol que no fue tras el centro de Miguel Trauco. El músico sorprendió a sus seguidores al pedirle a Paolo Guerrero que levante los teléfonos para que pueda ayudar a la selección peruana en su travesía para ir a Qatar 2022.

“Paolo Guerrero tú que todo lo puedes, sobre todo en Suiza, empieza a levantar teléfonos ahorita por favor. Tú que metes goles fuera de la cancha también ¡¡Tenemos solo 48 horas para ¨recuperar ese punto!! Vamos Paolo. Tú eres el rey de lo imposible. ¡¡Vamos Guerrero que te tengo fe!!”, indicó.