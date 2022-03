Pamela Franco sobre Christian Domínguez: “Lo amo, pero mi felicidad no gira a su alrededor”

Pamela Franco sorprendió a propios y a extraños con sus declaraciones acerca de su relación con Christian Domínguez. Durante su visita a “En boca de todos”, el último lunes 28 de marzo, la cantante aseguró estar tranquila con el líder de la Gran Orquesta Internacional; sin embargo, aclaró que su felicidad no gira alrededor del padre de su hija.

“Yo vivo mi día a día como tengo que vivirlo y él sabe que lo amo con todo mi corazón, valoro lo que hace y lo que es, pero mi felicidad no gira alrededor de Christian , mi felicidad primero, porque yo me amo mucho, amo a mi hija y amo a mi familia, porque nosotros estamos construyendo una familia (...) Todo el mundo dice que los tres años, pero discúlpenme, el mundo no se acaba”, precisó.

Asimismo, aseguró que se toma como una broma los comentarios que señalan que su pareja ‘cambiará’ a los tres años. “A Christian Domínguez no lo voy a cambiar yo, ni nadie, él va a cambiar, o ha cambiado, porque quiere cambiar. Uno ya es grande, sabe lo que tiene y lo que quiere. Los tres años yo lo tomo como broma, chiste y me gusta, porque tampoco me voy a traumar pensando que a los tres años va a cambiar algo”.

Cantante se niega a pedirle disculpas a Isabel Acevedo

La cumbiambera se pronunció tras las declaraciones de Isabel Acevedo, quien afirmó que Christian Domínguez la engañó con ella a fines de 2019. Sin embargo, la integrante de Puro Sentimiento se negó a ofrecerle disculpas porque nunca se metió en una relación. “A mí no me cuesta nada pedir disculpas, pero frente a esta cámara voy a ser sincera y puedo decir: ‘Yo jamás me metí en una relación’. Si nos van a juzgar por empezar nuestra relación apresuradamente, a una semana después de que él haya terminado, por eso júzguenme. Pero a mí se me ha venido tildando de algo, del karma, me he reído, porque al final la gente cree lo que cree”, expresó.

¿Por qué Christian Domínguez no fue al cumpleaños de su hijo?

Pamela Franco explicó la ausencia de Christian Domínguez en la fiesta de su hijo con Karla Tarazona. “He recibido muchos mensajes, me atacan diciendo que no lo dejo (...) Ellos tienen unos acuerdos, los cumpleaños y fechas especiales ellos se dividen. El año pasado sí nos invitaron, pero creo que fue por pandemia, este año no nos han invitado (...) Esperamos hasta el último momento que nos dijeran para ir”.