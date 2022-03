Néstor Villanueva y su curioso mensaje: “Todo el mundo es reemplazable”

Néstor Villanueva vuelve a estar en el ojo de la tormenta tras ser captado con la bailarina Sofía Cavero; sin embargo, no es el único ampay protagonizado por el cumbiambero. El lunes 28 de marzo, “Amor y fuego” compartió unas imágenes de la expareja de Flor Polo con Toño Rodríguez. Tras ello, acudió a sus redes sociales para dejar un mensaje que sería una indirecta para la hija de Susy Díaz.

El intérprete de “No me alejes de ella” sorprendió a sus seguidores al compartir un fuerte mensaje a través de sus historias de Instagram. En la imagen publicada se puede leer una frase bastante peculiar.

“Tengan cuidado con ese pensamiento que todo el mundo es reemplazable , hay personas que uno no encuentra dos veces en la vida”, reza la fotografía.

Néstor Villanueva comparte curioso mensaje en redes sociales. Foto: Néstor Villanueva/Instagram.

Cumbiambero se aleja de las redes tras ampays

Las últimas imágenes compartidas por el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre habrían afectado a Néstor Villanueva, ya que tomó la radical decisión de alejarse de las redes sociales. Mediante un mensaje en Instagram anunció estará sin interactuar con sus seguidores por un tiempo. “He decidido estar incomunicado, veo que quieren vincularme con todo el mundo. Mejor estar solo, para evitar especulaciones”, escribió.

Néstor Villanueva tomó una radical decisión. Foto: Instagram

Néstor Villanueva no sabe el verdadero motivo de su separación

El artista aún guarda las esperanzas de reconciliarse con Flor Polo. Néstor Villanueva asegura no sabe los verdaderos motivos de su ruptura con la madre de sus hijos, quien anunció su separación mediante un comunicado en redes sociales. “No se me ocurre una pregunta, he estado escuchando lo que estaba diciendo (en referencia a Reinaldo dos Santos), que cuando una relación se acaba de un momento a otro da que pensar sobre qué ha sucedido, y yo quiero saber también qué ha sucedido”, dijo para las cámaras de “En boca de todos”.