Néstor Villanueva tras ampay con Sofía Cavero: “Juro que no la conozco”

Néstor Villanueva se presentó este martes 29 de marzo en “Amor y fuego” para explicar las imágenes que conmocionaron a la farándula local tras ser ampayado con la bailarina Sofía Cavero.

El cantante de cumbia se defendió y aseguró que él no hizo nada comprometedor con la joven al interior de su camioneta durante altas horas de la noche. Villanueva contó a los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre que había salido con un amigo a una reunión y que este había llevado a su amiga Sofía.

“Yo he tenido semanas muy complicadas. Como lo repito, yo no tomo, entonces, quería que me invite un traguito para poder desestresarme”, dijo.

“Yo no quise irme manejando habiendo tomado una copa o un trago (...) Dije: ‘me voy a quedar en mi carro descansando’, por eso es que me quité la camisa, porque como estaba todo cerrado, iba a sudar”, añadió.

Asimismo, Néstor Villanueva aseguró que no conoce a Sofía Cavero: “No es mi amiga. Es amiga del muchacho que está ahí. Te juro que no la conozco. Fue mi error de repente poder decirle que suba”, explicó.

Además, el artista peruano reveló que él aún mantiene la esperanza de volver con Flor Polo. “Sí, sí lo he dicho, yo siempre he pensado en mi matrimonio y quiero tener a mis hijos juntos”, mencionó.

Flor Polo decepcionada sobre el ampay entre Néstor Villanueva y Sofía Cavero

Flor Polo se sinceró tras ver las imágenes entre Néstor Villanueva y Sofía Cavero. La empresaria dijo sentirse muy decepcionada, ya que los únicos afectados son sus hijos que tiene con el músico.

“Yo lo respeto, no voy a hablar nada mal de él. Yo estoy todos los días sacando a mis hijos adelante y todo esto afecta su tranquilidad emocional. Me decepcionó mucho (el ampay) por mis hijos”, comentó la hija de Susy Díaz en “En boca de todos”.

Flor Polo sobre Néstor Villanueva: “Ya no lo amo”

Flor Polo habló abiertamente sobre sus verdaderos sentimientos hacia Néstor Villanueva y en vivo durante su presentación en En boca de todos aseguró que ya no ama al cantante de cumbia, pero le guarda un cariño por ser el padre de sus hijos: “Ya no lo amo; solamente hay un cariño porque es el papá de mis hijos”.