Monique Pardo desmiente ayuda económica de Andrés Hurtado: “No me ha dado ni un sol”

Monique Pardo no la está pasando nada bien desde aquella dura caída que sufrió el pasado 4 de junio del 2021 durante los ensayos para El artista del año, programa de Gisela Valcárcel.

Al no conseguir la ayuda deseada por parte de la conductora y de GV Producciones, la cantante peruana, después de muchos meses, consiguió que algunos artistas como Manolo Rojas, Ernesto Pimentel y Andrés Hurtado se unieran para una colecta a su favor. Sin embargo, el conductor de “Sábado con Andrés” no dio lo prometido: US$ 2.000.

Ante esto, Monique Pardo se mostró sorprendida. “Quiero aclarar que el señor Andrés Hurtado no me ha dado ni un sol. Pensé que era una broma y, públicamente, le pregunté a Manolo Rojos, quien es el organizador. Yo me he quedado asombrada”, dijo a Correo.

Asimismo, la intérprete de “Caramelo” se mostró decepcionada con la actitud de Andrés Hurtado por jugar con un tema tan serio.

“Si me va a dar algo el señor Andrés Hurtado, a quien admiro, que me lo dé a mí. El señor Manolo Rojas me ha dicho que es una broma” , añadió.

Andrés Hurtado reclama a Monique Pardo por no aparecer en banner

Luego de que Andrés Hurtado no apareciera en el banner del evento benéfico para costear los gastos de salud de Monique Pardo, el conductor manifestó su indignación y aseguró que donó una fuerte cantidad de dinero.

“Monique, por si acaso, le di 2.000 dólares a Manolo Rojas y no ha puesto el logo de mi programa ni acá atrás. Y Ernesto acá chiquitito (señaló con el dedo)”, dijo.

Manolo Rojas aclara donación de Andrés Hurtado a Monique Pardo

Luego de que Andrés Hurtado hiciera público su reclamo por no aparecer en el banner del evento para apoyar a Monique Pardo, Manolo Rojas, uno de los organizadores, explicó a La República que el conductor no dio el monto señalado, solo una pequeña parte.

“Andrés Hurtado ha colaborado, pero falta ahí, ha dado una inicial, así que esperamos que el señor Andrés Hurtado complete el mismo monto que de su boca ha salido. A él nadie lo obligó a decir esa cantidad”, señaló.