Korina Rivadeneira condena golpe de Will Smith a Chris Rock: “Me parece que está pésimo”

Korina Rivadeneira se sumó al grupo de figuras mediáticas del medio peruano que dieron su parecer respecto al bofetón propinado por Will Smith hacia Chris Rock en la ceremonia 94 de los Premios Óscar. Como se recuerda, el comediante se burló públicamente de la alopecia de la esposa del actor, Jada Pinkett, por lo que este no pudo contener su furia y subió al escenario para aplicarle el golpe que ha dado la vuelta al mundo.

Y aunque el ganador de la estatuilla en la categoría de mejor actor emitió un pronunciamiento disculpándose con su colega, la venezolana utilizó sus redes sociales para hacer una especie de análisis para poder entender la reacción que ha puesto al público en general en dos posiciones marcadas.

Korina Rivadeneira busca entender el golpe de Will Smith a Chris Rock

Mediante unas historias de su cuenta de Instagram, Korina Rivadeneira compartió con sus seguidores la pequeña investigación que hizo acerca de la infancia de Will Smith. Por ello, la esposa de Mario Hart llega a la conclusión que la reacción de la estrella de Hollywood pudo haber sido motivada al recordar el maltrato físico que vivió su madre por parte de su propio padre.

“Al ver la reacción de Will Smith, investigué un poco sobre su infancia, porque según lo que los psicólogos siempre me han explicado, somos el reflejo de nuestro hogar. ¿Qué opinan los psicólogos de mi comunidad? Siento que cuando Smith vio al humorista atacar a su mujer, revivió lo de su padre con su madre” , indicó en un inicio.

Korina Rivadeneira critica duramente la reacción de Will Smith

Pese a entender la razón que motivó a su reacción, Korina Rivadeneira dejó en claro que está totalmente en contra tras el bofetón de Will Smith hacia Chris Rock. La venezolana también afirmó que el actor no cuenta con toda la culpa, ya que hasta la Academia es responsable por permitir el tipo de comentarios lanzados por el humorista.