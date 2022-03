Jim Carrey rechazó la ovación a Will Smith tras golpe a Chris Rock: “Me dio asco”

La bofetada de Will Smith a Chris Rock durante la última ceremonia de premiación de los Óscar sigue dando que hablar en el mundo entero. Y es que ver al ganador de la estatuilla como mejor actor golpear directamente en el rostro al comediante tras una burla a su esposa, aún no es digerido por la opinión pública, a lo que se le suma que personajes como Jim Carrey han dado su opinión sobre el reciente hecho.

A diferencia de otras figuras de Hollywood, el protagonista de “Todopoderoso” ha sido tajante respecto a su sentir y rechazó que el público que asistió al Teatro Dolby ovacionara de pie a su colega tras consagrarse en una de las categorías más importantes.

Jim Carrey rechazó la ovación a Will Smith tras golpe a Chris Rock

“Aquella ovación, con la gente puesta en pie, me dio asco. Hollywood es un atajo de cobardes, y esto parece la señal definitiva de que ya no somos el club de moda”, precisó. Asimismo, Jim Carrey aseguró que, si él hubiera sido la víctima de Will Smith, lo habría demandado por una fuerte suma de dinero debido a la humillación generada.

“Hubiera anunciado esta mañana que estaba demandando a Will por 200 millones de dólares porque ese video estará allí para siempre, será omnipresente. Ese insulto va a durar mucho tiempo. Si quieres gritar desde la audiencia y mostrar desaprobación o decir algo en Twitter, no tienes derecho a subir al escenario y golpear a alguien en la cara porque dijo palabras”, añadió.

Jim Carrey aseguró que Will Smith opacó la ceremonia de los Oscar 2022

Para seguir con la crítica al actor, Jim Carrey dejó en claro que no tiene nada contra Will Smith, pero que le molestó que su acción opaque al resto de nominados y figuras ligadas al cine que trabajaron duro para llegar hasta esa noche especial.

“No tengo nada en contra de Will Smith. Ha hecho grandes cosas. Pero ese no era un buen momento. Arrojó un manto sobre el momento brillante de todos. Mucha gente trabajó muy duro para llegar a ese lugar. Y tener su momento, obtener su premio por el trabajo realmente duro que hicieron, no es poca cosa pasar por todas las cosas por las que tienes que pasar cuando estás nominado a un Oscar. Fue un momento tan egoísta que ensombreció todo el asunto”, precisó.