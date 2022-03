‘Florcita’ está enfocada en sus hijos luego del ampay de Néstor: “Siempre estaremos juntos”

Flor Polo se mostró en sus redes sociales en compañía de sus menores hijos, luego de que Néstor Villanueva fuera ‘ampayado’ junto a la bailarina Sofía Cavero. La hija de Susy Díaz, quien está incursionando en la política nacional, no quiso dar una opinión extensa sobre la nueva saliente de su aún esposo.

Flor Polo sobre sus hijos: “Amores de mi vida”

A través de sus cuentas de Instagram, Flor Polo compartió un breve video en el que se le puede ver acompañada por sus dos menores hijos. La postulante a regidora por Somos Perú en La Molina no dudó en mostrar todo su amor hacia sus pequeños en la breve grabación. “Paré mis grabaciones y estoy compartiendo un tiempo con mis hijitos. Aquí están mis amores”, dijo.

La hija de Susy acompañó estas imágenes con un breve mensaje: “Los amores de mi vida siempre los voy a cuidar y proteger. Siempre estaremos juntos. Los amo”.

¿Qué dijo ‘Florcita’ sobre el ‘ampay’ de Néstor con Sofía Cavero?

Durante la tarde del lunes 28 de marzo, Flor Polo habló en exclusiva con ‘‘Amor y fuego’’ para dar su perspectiva sobre el último ‘ampay’ del padre de sus hijos, Néstor Villanueva, junto a la animadora Sofía Cavero.

‘Florcita’, quien estaba acompañada por Susy Díaz, insistió en que estas imágenes no le afectan y que su prioridad es impulsar su trabajo: “Creo que cuando uno da mucho por su relación y las cosas no cambian, tiene que seguir adelante. Prefiero no comentar nada al respecto. Es mamá igual que yo (...) Para mí no ha sido fácil esta semana, he tenido que trabajar y he tenido que ser fuerte”.

Por su parte, Néstor Villanueva compartió un mensaje en sus plataformas, en el que anunciaba que se alejaría de las redes sociales. Esto se debe al impacto que ha tenido el ampay que protagoniza con la bailarina. “He decidido estar incomunicado, veo que quieren vincularme con todo el mundo. Mejor estar solo, para evitar especulaciones”, escribió.