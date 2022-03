Daddy Yankee: fanáticos piden que concierto en Perú sea exclusivo para mayores de 30 años

Daddy Yankee volverá al Perú por última vez para realizar un concierto de despedida antes de su retiro oficial de la música. El famoso reggaetonero ha generado mucha expectativa debido a que esta será una oportunidad imperdible para muchos de sus fanáticos, quienes desean verlo en vivo con su tour “La última vuelta”.

Muchos quedaron afligidos el último 28 de marzo luego de la gran demanda que se presentó durante el primer día de preventa para la presentación. Pocos segundos luego de iniciado el proceso de compra, se formó una larga cola virtual de más de 250.000 usuarios, por lo que la mayoría no pudo adquirir entradas.

Por este motivo, algunos cibernautas expresaron su malestar en las redes sociales y se unieron en un singular pedido para el intérprete de “La gasolina”.

El pedido de sus fans

Diversas personas utilizaron Twitter para pedir a Daddy Yankee que priorice la venta de entradas para los mayores de 30 años e incluso sugirieron que se realice un concierto exclusivo para los fans que estén incluidos en dicho grupo de edad.

Los usuarios indicaron que muchos nuevos seguidores del ‘Cangri’ no disfrutaron de sus primeros éxitos y tampoco fueron testigos de su apogeo en el género urbano.

Usuarios piden que concierto de Daddy Yankee sea exclusivo para mayores de 30 años. Foto: captura Twitter

“Exijo espacios preferenciales para los adultos mayores de 30 años, no es posible que a veinteañeros tengas colas más cercanas”, “Las entradas deben ser vendidas solo para los nacidos hasta antes del 2000, nosotros sí disfrutamos de los inicios del Cangri. Después del 2000 pueden ir a ver a Bad Bunny. Déjennos disfrutar a los que ya estamos por los 30″ y “Menores de 30 años, por favor no acaparen las entradas para el concierto de Daddy Yankee . Que la prioridad seamos la generación del diskette, de la gaseosa Chiki”, fueron algunos de los comentarios que se dejaron en la plataforma.

Todo sobre el concierto de Daddy Yankee en Perú

El concierto de Daddy Yankee en Lima se llevará a cabo el próximo 18 de octubre del 2022 en el Estadio Nacional. Las entradas en preventa con la tarje Interbank ya se agotaron, pero la venta general comenzará el 30 de marzo en la plataforma de Teleticket.

Para la esperada presentación se han habilitado 6 zonas, cuyos precios regulares van desde los s/ 176. La lista completa a continuación:

Platinum : S/ 670

Vip: S/ 459

Campo: S/ 341

Occidente: S/ 435

Oriente: S/ 412

Tribuna norte: S/ 176

Daddy Yankee anuncia su retiro de la música

A través de un breve video publicado durante el pasado domingo 20 de marzo, Daddy Yankee anunció su retiro de la industria musical. De acuerdo al testimonio del artista, está muy agradecido por el apoyo recibido desde sus inicios.

“Esta carrera, que ha sido un maratón, al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado. En este género, la gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes quienes me abrieron la llave para abrir las puertas para convertir este género en el más grande del mundo”, aseguró.