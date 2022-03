Coldplay: las enseñanzas de empatía, amor e inclusión que deja su gira por Latinoamérica

Los fanáticos de Coldplay en todo el mundo estallaron de felicidad hace unos meses, luego de que la mítica banda anunciara una serie de conciertos por todo el globo tras dos años de pandemia. Los británicos incluyeron al Perú y a casi toda Latinoamérica en esta gira, por lo que se alistan para hacer vibrar a sus seguidores peruanos, tal como lo hicieron en aquella presentación llevada a cabo en el 2016 en el Estadio Nacional.

Pero antes de pisar suelo patrio, la agrupación se encuentra por estos días recorriendo Centroamérica, donde ha dejado claras muestras de que sus fanáticos son su prioridad. Estos gestos no son nuevos entre Chris Martin y todos sus integrantes, pero han sorprendido al público de Costa Rica, República Dominicana, entre otros.

Coldplay incluye a personas con discapacidad auditiva en Costa Rica

El pasado 19 de marzo, Coldplay se presentó en el Estadio Nacional Mata Redonda de San José, en Costa Rica, ante un total de 40.000 espectadores. Lo llamativo de esta presentación fue que un grupo de personas con discapacidad auditiva fueron los invitados especiales, ya que la agrupación les tenía un detalle preparado.

Estas personas contaron con un chaleco especial que les hacía sentir los sonidos de las canciones mediante el tacto y vibraciones. Por si esto fuera poco, el propio Chris Martin interpretó “Something just like this” en lengua de señas, además de que los fanáticos en mención estuvieron acompañados de personal capacitado para poder entender las letras de los temas.

“El día de ayer (19 de marzo), en el concierto, hubo una sección especial para personas sordas que tenían chalecos que vibraban al ritmo de las canciones. Amarlos más no se puede”, indicó Coldplay Lyrics en una publicación.

Coldplay brinda concierto ecológico por Latinoamérica

Otro detalle que no ha pasado desapercibido por los medios de comunicación y por sus seguidores es el especial énfasis que Coldplay ha puesto en el cuidado ecológico en cada uno de sus shows. Por ejemplo, la banda exige que una empresa especializada se encargue del completo reciclaje de todos los desperdicios generados en sus conciertos.

Los fuegos artificiales, pulseras y otros artículos entregados al público también son elaborados con insumos biodegradables. Asimismo, cada una de sus presentaciones cuenta con un piso especial de baile que produce energía cinética gracias al movimiento de los asistentes. También existen bicicletas estacionarias que producen la energía que la banda utiliza para cada uno de sus temas.

Chris Martin al lado del ministro del Ambiente de República Dominicana. Foto: diario El Nacional

El 21 de marzo, Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion estuvieron en el Centro de Reforestación en el Parque Ecológico de Nigua, en República Dominicana, y sembraron árboles junto con el ministro del Medio Ambiente de dicho país, Jorge Mera. El compromiso de la agrupación es plantar un árbol por cada boleto vendido para los conciertos de su gira “Music of the spheres”.

Chris Martin canta “Bachata rosa” en República Dominicana

Coldplay parece estar decidido a sorprender a sus fanáticos de América Latina en cada show que realizan. Uno de los detalles más sorpresivos fue la versión de “Bachata rosa”, de Juan Luis Guerra, interpretada por Chris Martin y que desató la locura entre todo el público de Santo Domingo.

La propia banda mostró en sus redes sociales cuando el vocalista de la misma ensayaba el popular tema, aunque con un español algo ‘masticado’. Esto importó poco a sus fanáticos, pues entonaron a todo pulmón la canción junto con la agrupación británica.