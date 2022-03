Aldo Malpartida de Tribales: “Tengo la esperanza de que las nuevas generaciones levanten el rock”

La música nacional se encuentra tal vez en uno de sus mejores momentos debido al éxito de diferentes bandas y vocalistas que han logrado pasear su talento por todo el territorio. Una de estas agrupaciones es la banda Tribales Rock, que a finales de noviembre del 2021 lanzó su nuevo single “El amor” y que se alista para lanzar un nuevo sencillo y un disco con ocho temas en total para mediados de abril.

Aldo Malpartida es el líder y vocalista de este trío que busca cautivar al público con un rock bastante tradicional, como lo demuestran en sus canciones ya estrenadas. No obstante, el compositor no descartó probar otros ritmos para no encasillare en un estilo. La República conversó con el músico para conocer un poco más del grupo: sus planes a futuro, sus inicios, su complicado camino en la industria y acerca de su creencia de que la música en los colegios puede formar mejores seres humanos.

¿Desde cuándo nació tu pasión por la música, tuviste alguna influencia familiar o de algún otro artista?

Cuando yo tenía 10 u 11 años, mi hermano, mi primo y mi tío tocaban guitarra, entonces ahí los fui viendo y con ellos fui agarrando la guitarra. Después fui escuchando cada vez más música, mi tío me enseñaba mucha música de Los Beatles, mi viejo me enseñaba música de los Bee Gees, y esa influencia del rock clásico de los 70 hasta ahora me ha marcado; mi abuelito me regaló mi primera guitarra y desde ahí hasta el día de hoy.

¿Y desde cuándo se convencieron de conformar una banda?

A mí siempre me gustó la idea de banda, desde que empecé a tocar me junté con un amigo, pasó un año e hicimos nuestra primera banda de cole. De ahí en adelante he tenido banda de nivel amateur, pero con toda la ilusión. Luego he participado en varios proyectos y a raíz de ello decidí hacer música propia. Yo compongo desde hace años y todo nace desde que decido llevar las canciones que hice de joven a un nivel profesional. Entonces, hace dos años que ya todo estaba en mi mente: fui grabando los demos, las maquetas. De ahí conversé con cada uno de los chicos de la banda y a todos les gustó la propuesta, el estilo y así se dio. Mantenemos el rock en nuestro país haciendo algo puro y rescatando esas canciones que había compuesto años atrás.

La agrupación liderada por Aldo Malpartida planea lanzar su disco debut este 2022. Foto: Difusión

¿Cuando una banda peruana o un artista peruano pide apoyo al Estado, el público en general cree que quieren que les regalen plata, pero tú a qué te refieres al pedir el apoyo de las autoridades para la música?

Desde la educación del colegio se debe inculcar más la música y reforzar para alguien que tenga aptitudes para ello. Esto ayudaría para crear una industria más grande; por ejemplo, las universidades ayudaron a que la industria esté creciendo, poco a poco, pero cada vez tengo más amigos entre 25 y 26 años que han estudiado y ya lo están viendo de una manera más profesional. Definitivamente, la educación tiene que tener a la música como parte de su base y que no solamente se vea como un pasatiempo; luego, tener profesionales para ayudar en inversiones con mejores espectáculos, pero como te digo esa base sería vital, con eso tendríamos más músicos y mejores seres humanos.

¿En una de tus declaraciones que brindaste hace poco, hablaste de que el rock jamás va a morir y mencionaste la palabra “moda”. Esto lo dijiste porque sientes que otros géneros les están quitando espacio o solo porque el rock es tu pasión?

El rock es un género que sigue calando en generaciones y definitivamente no a todo el mundo le va a gustar al 100%, pero de alguna forma es un género tan potente que todos lo hemos escuchado. Ahora, yo tengo un hijo y le encanta el rock, se inclina hacía él y tengo la esperanza que de pronto generaciones nuevas vuelvan a levantar el género. El rock en su momento también tuvo su moda, su momento, pero se quedó por las grandes canciones, las grandes bandas: “Bohemian Rapsody” de Queen o de los Beatles. Solo estos géneros tan fuertes como la salsa tienen este tipo de himnos en sus canciones

El rock ya no está de moda, pero de alguna forma sigue en nuestra sociedad, sigue ahí y es por eso que yo creo que no va a morir jamás, porque personas como yo, toda la banda Tribales vamos a seguir haciendo rock hasta los 50 o 60 años, y así como yo, va a haber muchos, o sea no va a morir.

¿Sientes que el público ha cambiado y crees que las redes sociales, plataformas digitales, han tenido influencia directa en ello?

Definitivamente todo va cambiando. El mismo rock tiene que ir evolucionando y lo está haciendo. Hay nuevos géneros que no tienen tanto tiempo, pero mantienen la esencia del rock con otros ingredientes. Hoy hay más opciones para la gente, más aún con las redes sociales, de elegir qué escuchar. Pero bueno, yo pienso que las bandas grandes del rock ya quedaron atrás y ahora se están viendo nuevas propuestas, todavía no a nivel mundial, porque hoy son otros géneros los que dominan, pero yo creo que en cualquier momento vuelve a reventar, la gente va a seguir escuchando rock por buen tiempo.

¿En ese sentido, crees que el público más general hoy prefiere otro tipo de música y se alejó de los géneros tradicionales?

No puedes tapar el sol con un dedo, hoy es lo que más se escucha (reguetón), lo que da la hora. Todo el mundo escucha eso y está bien, es lo que la juventud prefiere. De hecho, hasta yo también lo he bailado (risas). Pero es parte, pues; veremos hasta cuándo perdura estos géneros en el tiempo. Sería bacán medirlo.

¿En sus temas lanzados es claro qué hay una marcada tendencia y su estilo no se aleja de lo clásico, han pensado innovar en el género o probar con el pop?

Vamos a ir evolucionando. Esta es la primera camada de canciones que estamos sacando, pero a mí me gusta ir probando nuevos ingredientes. La esencia del rock y del blues se va a mantener, puedo agregar nuevos elementos, quizás vientos, melodías más pop, pero la esencia del rock siempre va estar en las canciones. La música es tan amplia que sería malo para mí mismo encasillarme, ya no estamos para eso. Me gusta respirar nuevos aires, echarles nuevos ingredientes a las canciones, y de eso se trata.

¿Qué opinas de los chicos reality que incursionan en la música y que a diferencia de ustedes lo hacen con un apoyo económico bastante importante?

Uno se busca las oportunidades, uno se va buscando su camino y su suerte. En lo económico definitivamente se van diferenciando los proyectos o se ve qué tan rápido va el uno del otro. Tienen la suerte de tener ese respaldo económico y hacer grandes producciones audiovisuales y me parece que está bien porque lo pueden hacer, ahora el público será quien decida el que se mantenga en el tiempo. Pero yo creo que cada banda, con lo que tiene, debe de buscársela. Siempre es bueno mirar al lado para ver cómo están las cosas, pero es importante uno mismo ir trazándose su camino, rodeándose de buena gente y hacer buenas producciones.

¿Qué tan complicado es para una banda nacional poder sobresalir haciendo música propia?

Es complicado. Es un reto porque el circulo musical recién se está abriendo un poco con el ingreso de los jóvenes que están abriendo un nuevo campo, pero antes de eso era más cerrado. Entonces tienes que estar yendo a tocadas, conociendo a la gente. Es difícil desde el día uno, pero es emocionante también porque mientras más conoces al entorno, a los músicos, te vas metiendo y de pronto ya estás adentro. Y adentro la cosa sigue siendo difícil porque no hay muchos locales para sacar fechas (presentaciones), peor con lo de la pandemia. Entonces ahí es importante hacer unión con otras bandas y eso estamos haciendo para sacar adelante el objetivo.

Aldo Malpartida y la banda Tribales lanzarán un nuevo sencillo a mediados de abril. Foto: Tribales Rock

¿Todos en la pandemia sufrimos de alguna manera, cómo sintieron ustedes el golpe de la cuarentena en estos dos últimos años y cómo se las ingeniaron?

Fue difícil, bien chocante en lo económico y emocional. Uno tenía la esperanza de que pasara dos semanas y volvamos, y entonces tuvimos que hacer muchas cosas, como sacar otras ideas para generar ingresos. En mi caso fue distinto porque justo estaba vendiendo instrumentos musicales y por ahí me pude quedar. Pero igual, veníamos con un ritmo de tocadas bastante fuerte y de pronto todo se fue a cero. Me inspiré y decidí sacar la banda, ya que todo el mundo está mirando las redes y vi la oportunidad de hacer algo. Agarraba la guitarra y me ponía a componer, entonces esta crisis emocional la usé para sacarle la vuelta y tomarla como una oportunidad para hacer de una vez las cosas.

¿Qué planes tiene la banda a corto y mediano plazo?

Estamos terminando de grabar el siguiente sencillo de la banda que vamos a sacar el próximo mes (abril). Ya lo estaremos anunciando en las redes sociales junto con el video. También vamos a tener tocadas el siguiente mes (abril) y vamos a sacar todo en las redes de Tribal Rock.

¿Qué mensaje le quieres dejar a tus fanáticos y que es lo que estos pueden esperar de Aldo Malpartida y Tribales?

Agradecerles a todos, agradecerles por el apoyo. Que bacán que les esté gustando la música que estamos haciendo, tenemos mucho más por ofrecer. Estamos trabajando en todo el material con el que este año vamos a terminar el disco que tendrá ocho canciones. Entonces muy contento con las muestras de cariño, estamos creciendo y eso es lo importante. Gracias a todos de parte de toda la banda, y hay Tribales para rato.