Will Smith y Chris Rock: el historial de burlas y críticas del comediante al actor por Jada Pinkett

Will Smith y Chris Rock han protagonizado uno de los peores escándalos de los Premios Oscar 2022. El actor le lanzó una tremenda cachetada al comediante en pleno escenario, luego de que se burlara de la alopecia de su esposa, la actriz Jada Pinkett. Sin embargo, no es la primera vez que sucede una situación similar.

Aquí te contamos el historial de burlas y comentarios desatinados que ha hecho Chris Rock a Will Smith y a Jada Pinkett en los últimos años.

Chris Rock se burla de Jada Pinkett y Will Smith

En la premiación del 2016, Chris Rock fue el presentador de la gala de los Oscar. En un momento, el comediante se refirió a la protesta que hicieron Jada Pinkett y Will Smith porque ningún afroamericano había sido nominado.

Rock, por su parte, minimizó la carrera artística de la actriz. “¿Qué ha pasado este año? La gente se volvió loca. Spike (Lee) se volvió loco. Jada se volvió loca. Will se volvió loco. ¡Todo el mundo se volvió loco! Jada dijo que no venía. Pensé, ‘¿ella no está en una serie de televisión?’. ¿Jada va a boicotear los Oscar? Jada boicoteando los Oscar es como si yo boicotease los calzones de Rihanna . Además, no estaba invitado”

Luego, cuestionó el millonario sueldo que ganó el actor por su trabajo en una película. “Will no fue nominado por ‘La verdad oculta’. Lo entiendo. Te vuelves loco por eso. No es justo que Will actuara tan bien y no consiguiera una nominación, pero, ¡tampoco es justo que a Will se le pague 20 millones de dólares por hacer ‘Wild wild west!’”, se burló.

Chris Rock se pronunció sobre el incidente con Will Smith, según TMZ. Foto: EFE

¿Qué le respondió Jada Pinkett?

En ese entonces, Jada Pinkett afirmó que no le afectaban los comentarios de Chris Rock. “Son gajes del oficio. Hay muchas cosas que tenemos que aguantar, hay muchas cosas en nuestro mundo en estos momentos. Tenemos que seguir adelante”, dijo la pareja del protagonista de “Soy leyenda”.

Una crítica de mal gusto

En 2018, Will Smith le deseó un feliz cumpleaños a su exesposa Sheree Zampino a través de las redes sociales. En la publicación, se observaba una foto de ella con su hijo mayor, Trey. “Feliz cumpleaños, Sheree Zampino. #BestBabyMamaEver! Te amo, Ree-Ree”, escribió el famoso.

En el mismo post, el humorista Chris Rock colocó una crítica de mal gusto en referencia al matrimonio del actor con Jada Pinket . “Wow. Tienes una esposa muy comprensiva”, fue el comentario que causó controversia.

Sheree Zampino respondió al comentario de Chris Rock con una corta, pero concisa aclaración: “No odies”

Will Smith, Jada Pinkett Smith y Chris Rock involucrados en una polémica tras los Premios Oscar 2022. FOTO: Instagram.

La pelea de Will Smith y Chris Rock

“Jada, te amo, pero no puedo esperar a ver ‘G.I. Jane 2′”, dijo Chris Rock, al burlarse de la calvicie de la esposa de Will Smith el domingo 27 de marzo.

El actor, al ver el rostro enojado de la actriz, se paró de su asiento, subió al escenario y le lanzó un golpe en la cara. “Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu m*** boca”, le gritó.

¿Hay una enemistad?

Según medios internacionales, Will Smith y Jada Pinkett han sido objeto de burlas por parte de Chris Rock en varias de sus presentaciones en Estados Unidos. Pero la pareja jamás quiso responder al comediante. Al parecer, el escándalo en los Premios Oscar 2022 habría sido la gota que derramó el vaso.