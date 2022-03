Will Smith se disculpa por golpear a Chris Rock: “Mi comportamiento fue inaceptable”

Will Smith se pronunció mediante sus redes sociales acerca del golpe que le propinó a Chris Rock, luego que este se burlara de la alopecia que sufre su esposa, Jada Pinkett. El actor reconoció que su comportamiento no estuvo a la altura de la ceremonia, pero explicó que la broma del comediante lo hizo perder los papeles.

“La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los Premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente,”, indicó.

Will Smith afirma que quiere disculparse personalmente con Chris Rock

En otra parte de su extenso pronunciamiento, el protagonista de “Soy leyenda”, “En busca de la felicidad”, entre otros, afirmó que busca disculparse personalmente con Chris Rock, además de reconocer que se pasó de la raya. Asimismo, el galardonado actor señaló que la actitud mostrada no refleja el mensaje que quiere impartir al mundo y a sus seguidores.

Will Smith se pronunció tras el bofetón a Chris Rock por burla hacia su esposa. Foto: captura Facebook

“Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Me pasé de la raya y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad”, añadió.

Will Smith reitera disculpas a la Academia y la familia de “Rey Richard”

El golpe a Chris Rock empañó la estatuilla ganada a mejor actor por su papel en “King Richard”. Esto lo sabe bien el propio Will Smith, quien también les dedicó unas líneas a sus compañeros de dicho film y de paso reiteró sus excusas a la Academia, con quien ya se había disculpado durante su discurso del último domingo.

“También me gustaría disculparme con la Academia, los productores del programa, todos los asistentes y todos los que lo vieron en todo el mundo. Me gustaría disculparme con la familia Williams y mi familia King Richard. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje maravilloso para todos nosotros”, precisó.