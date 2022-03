Will Smith justifica el golpe a Chris Rock en los Oscar 2022: “El amor te lleva a hacer cosas locas”

Will Smith opacó la ceremonia de premiación de los Oscar 2022 luego de protagonizar un tenso momento con el comediante Chris Rock durante la emisión en vivo. El famoso actor no soportó que su colega, quien se encontraba realizando un monólogo sobre el escenario, ofendiera a su esposa Jada Pinkett.

El cómico se burló de la calvicie de la también actriz a pesar de que su elección de peinado se debe a que sufre de una condición llamada alopecia, que origina la caída del cabello. Esto causó que la estrella de “King Richard” se levantara de su asiento y le propinara un fuerte golpe frente a todos los presentes.

PUEDES VER: Will Smith golpeó a Chris Rock en los Premios Oscar 2022 por burlarse de su esposa

Will Smith asegura que protegerá a su familia

Minutos después del confuso incidente, Will Smith recibió el premio a mejor actor y se dirigió a la audiencia con un discurso que lo hizo derramar lágrimas.

Durante su mensaje, reflexionó sobre lo duro que es aceptar los ataques y las burlas en la industria del entretenimiento.

“Estoy siendo llamado para amar a las personas y para proteger a las personas. Sé que, al hacer lo que hacemos, debemos lidiar con el abuso. Debes ser capaz de aceptar que las personas hablen cosas de ti. En este negocio no te respetarán y debes sonreír, pretender que todo está bien” , dijo.

Del mismo modo, aseguró que una de sus principales labores es proteger a sus seres queridos. “El arte imita la vida real. Soy como el padre loco, así como lo decían de Richard Williams. El amor te lleva a hacer cosas locas” , comentó.

PUEDES VER: Will Smith se disculpa en los Oscar 2022 tras golpear a Chris Rock por burlarse de su esposa

Will Smith se disculpó con La Academia

Will Smith también dedicó unos minutos de su discurso para pedir perdón a los organizadores y a todos los actores presentes en la ceremonia de los Oscar 2022.

“Quiero disculparme con La Academia. Quiero disculparme con todos mis compañeros nominados. Es un momento hermoso y no estoy llorando porque gané un premio, no significa eso para mí. (...) Espero que me inviten nuevamente”, agregó.