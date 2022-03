Will Smith: Chris Rock asegura que no conocía que Jada Pinkett sufría alopecia, según TMZ

Este último domingo 27 de marzo se llevó a cabo la ceremonia 94 de los Premios Oscar, la cual sorprendió al mundo entero por una sorpresiva agresión de Will Smith a Chris Rock. El actor no pudo contener su enojo luego de que el protagonista de “Son como niños” se burlara públicamente de la alopecia de su esposa, la actriz y presentadora Jada Pinkett, quien mostró un evidente gesto de incomodidad.

El ganador de la estatuilla como mejor actor por su papel en “King Richard” se disculpó ante los televidentes de todo el globo al momento de ser premiado. Sin embargo, de momento no se conocía el pronunciamiento de la otra parte de este impase, hasta que TMZ afirmó haber conversado con una fuente cercana al humorista.

Chris Rock aseguró que no conocía que Jada Pinkett sufría alopecia

El mencionado medio afirmó que Chris Rock no conocía de la condición que sufría Jada Pinkett y que su desatinado comentario se basó en el corte de cabello que lucía . Asimismo, el actor remarcó no haber tenido mala intención, a pesar de haber sido condenado en las redes sociales por burlarse del cuerpo de Janet.

Otro hecho que resaltó el portal fue que, luego del incidente, Rock quedó bastante conmocionado con la reacción de su colega. Al finalizar la ceremonia, el protagonista de “Golpe bajo: juego final” asistió a la fiesta de celebración para poder divertirse con el resto de invitados; no obstante, la fuente señaló que ambos artistas no lograron conversar sobre el hecho y no pudieron resolver las diferencias.

Will Smith se disculpó tras ganar el Oscar a mejor actor

Cuando los televidentes y el público asistente aún digerían la sorpresa de ver el bofetón de Will Smith a Chris Rock, el histrión volvió a subir al escenario para recoger el Oscar a mejor actor. Una vez allí, la estrella de Hollywood rompió en llanto al disculparse con la Academia, pero aseguro ser un ferviente defensor de la familia.

“Quiero pedirle una disculpa a la Academia. Quiero pedirle una disculpa a los nominados en mi categoría. (...) Me veo como el padre loco, pero el amor te hace hacer cosas locas”, indicó entre lágrimas.