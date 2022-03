Liam Gallagher rinde homenaje a Taylor Hawkins con su canción “Live forever”

¡Vivirá por siempre! Fiel a su estilo, Liam Gallagher emocionó a los seguidores de Foo Fighters al tomarse unos minutos de su último concierto para rendir homenaje al recién fallecido Taylor Hawkins, baterista del grupo. En esta oportunidad, el músico inglés dedicó “Live forever”, uno de los temas más famosos de la icónica banda de britpop “Oasis”.

Liam Gallagher a Taylor Hawkins: “Esto es para ti”

Al final de su último concierto en Londres, Liam Gallagher sorprendió a los asistentes al compartir sus sentimientos sobre la partida de Taylor Hawkins. El artista inglés se mostró afectado por el fallecimiento de su colega y amigo, por lo que no dudó en nombrarlo durante el gran cierre de su espectáculo.

“Dedico esta última canción a la única e inigualable Taylor Hawkins. Esto es para ti, hermano”, fue lo único que dijo, aunque bastó para el público se conmoviera. Mientras él enviaba este mensaje, se proyectó la foto del baterista en el escenario. De esta forma, el intérprete de “Wonderwall” y sus seguidores entonaron a todo pulmón la letra de la memorable canción.

Previo a salir al escenario, Liam se enteró del terrible suceso y no dudó en tuitear al respecto. El músico escribió: “Absolutamente devastado al escuchar las tristes noticias sobre Taylor Hawkins”, escribió. Añadió: “Mis pensamientos y oraciones están con su familia y amigos. Descansa en paz, hermano”.

La estrella de Oasis lamenta el fallecimiento de Taylor Hawkins. Foto: Twitter Liam Gallagher

Miley Cyrus también rindió homenaje a Taylor Hawkins

A su vez, Miley Cyrus había dedicado su presentación en Lollapalooza Brasil a su amigo y colega Taylor Hawkins. Este evento, ocurrido el sábado 26 de marzo, la artista entonó su canción “Angels like you” en honor al músico y reveló más detalles de su amistad con él en el escenario.

“Él ya estaba en el festival y ese habría sido un momento en el que hubiera podido ver a mi amigo, pero no lo hice. Hubiera hecho cualquier cosa por pasar el rato con él una vez más. Sé que cada vez que subo al escenario y cada vez que toco con mi banda, que si algo le pasara a alguno de ellos, me mataría. Así que no podía imaginar cómo se sintieron los Foo Fighters hoy”, comentó.