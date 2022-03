Premios Oscar 2022: Chris Rock se niega a denunciar por agresión a Will Smith

Chris Rock y Will Smith han protagonizado el escándalo de los Premios Oscar 2022. Todo comenzó cuando el comediante se burló de la esposa de Will Smith, Jada Pinkett, en plena ceremonia, lo que desató que el actor de “Soy leyenda” le lanzara una tremenda bofetada. La policía de Los Ángeles emitió un comunicado al respecto.

Según el informe policial, Chris Rock se ha negado a presentar una denuncia por agresión contra Will Smith luego del incidente que ha generado polémica en Hollywood.

La decisión de Chris Rock

“Las entidades de investigación de LAPD (La Policía de Los Angeles) están al tanto de un incidente entre dos personas durante el programa de los Premios de la Academia. El incidente involucró a un individuo abofeteando a otro. El individuo involucrado se ha negado a presentar un informe policial. Si la parte involucrada desea un informe policial en una fecha posterior, LAPD estará disponible para completar un informe de investigación”, se lee en la publicación de las autoridades.

Pese a que el ataque de Will Smith ha sido condenado por muchas personas, Chris Rock no ha querido defenderse en un proceso legal. Todo indica que el comediante ha decidido no seguir con el escándalo mediático.

Chris Rock. Foto: The Oscars.

¿Qué dijo Will Smith tras golpear a Chris Rock?

Tras golpear a Chris Rock, Will Smith ganó el premio al mejor actor por su papel en la película “Rey Richard” . “Quiero disculparme con la Academia. Quiero disculparme con todos mis compañeros nominados. Este es un momento hermoso y no estoy llorando por ganar un premio. No se trata de ganar un premio para mí. Se trata de poder iluminar a todas las personas”, expresó.