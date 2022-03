Pamela Franco niega ofrecer disculpas a Isabel Acevedo: “Jamás me metí en una relación”

Pamela Franco rompió su silencio. La cantante de cumbia se pronunció sobre las polémicas declaraciones que hizo Isabel Acevedo, quien afirmó que Christian Domínguez la engañó con ella a fines del 2019, cuando decidieron separarse. La artista aclaró que jamás se metió en una relación, por lo que se negó a ofrecerle disculpas.

La respuesta de Pamela Franco

Durante una entrevista para “En boca de todos”, el conductor Ricardo Rondón le preguntó a Pamela Franco sobre si estaría dispuesta a amistarse con la popular ‘Chabelita’. Sin embargo, ella considera que no es necesario.

“A mí no me cuesta nada pedir disculpas, pero frente a esta cámara voy a ser sincera y puedo decir: ‘Y o jamás me metí en una relación’ . Si nos van a juzgar por empezar nuestra relación apresuradamente, a una semana después de que él haya terminado , por eso júzguenme. Pero a mí se me ha venido tildando de algo, del karma, me he reído, porque al final la gente cree lo que cree”, aseveró.

La cantante de cumbia reconoció que se siente afectada tras salir a la luz la versión de Isabel Acevedo. “Me afecta porque tengo mucha impotencia, tengo mucha información que es difícil decir, ya hay cosas que son demás”, agregó.

Pamela Franco le hizo advertencia a Christian Domínguez

Contó que, en medio de la polémica, le advirtió a Christian Domínguez que deje de hablar de su pasado amoroso por el bienestar de su pequeña hija.