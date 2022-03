Salma Hayek felicita a Will Smith por ganar estatuilla a mejor actor en los Premios Oscar 2022

Salma Hayek dejó de lado las polémicas generadas durante la última edición de los Premios Oscar 2022 e hizo uso de sus redes sociales para felicitar a Will Smith, quien ganó como mejor actor por su papel en la película “King Richard”.

La actriz no pudo estar presente en la 94 edición de la ceremonia realizada en el Teatro Dolby de Los Ángeles, pero dejó en claro que estuvo pendiente del evento y aprovechó en mandar un saludo de felicitaciones a los afortunados ganadores.

Will Smith se llevó su primer Oscar por "El método Williams". FOTO: EFE

El 27 de marzo se llevó a cabo la última edición de los Premios Oscar 2022. No obstante, el espectáculo se volvió tendencia en todo el mundo por un altercado que pasó en vivo entre el actor Will Smith y el presentador Chris Rock, lo que dejó a todos los presentes sorprendidos por no saber qué estaba sucediendo.

Salma Hayek celebra el triunfo de Will Smith

La reconocida actriz mexicana compartió unas imágenes con sus millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, donde reconoció el talento de los artistas que lograron llevarse una estatuilla a casa. Entre ellos, Will Smith, quien obtuvo su primer Oscar luego de varios años nominado.

“Dos de mis coprotagonistas favoritos se fueron a casa con los Oscar anoche. Felicidades por su increíble trabajo, Will Smith, Samuel L. Jackson. Y también dos mujeres han ganado el premio al mejor director dos años seguidos. Felicidades, Jane Campion, Chloe Zhao”, se lee en su post.

Salma Hayek feliz por el triunfo de Will Smith. Foto: Salma Hayek/Instagram

Will Smith golpeó a Chris Rock en vivo

Un momento tenso se vivió en los Premios Oscar 2022 cuando el conductor Chris Rock se burló de la esposa de Will Smith por el corte de cabello que lució a consecuencia de una enfermedad que padece.

Esto no pasó desapercibido para los presentes. Sin embargo, el intérprete de “El rey de rap” dejó a todos sorprendidos luego de subir molesto al escenario para darle una bofetada al cómico. Posteriormente, el intérprete regresó a su lugar y gritó: “Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu boca”.