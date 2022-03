Eugenio Derbez narra lo que no se vio del golpe de Will Smith a Chris Rock: “Fue muy fuerte”

Eugenio Derbez contó cómo vivió, junto a todo el elenco de CODA, el tenso momento en el que Will Smith le tiró una cachetada a Chris Rock luego de que el cómico se burlara de la alopecia que sufre Jada Pinkett durante el última emisión de los Premios Oscar 2022 en el Dolby Dolby Theater de Los Ángeles.

“Fue muy fuerte, estábamos adentro y, cuando pasó, todos soltamos la carcajada porque pensamos que era broma, pero llegó el momento en que empezamos a ver las groserías y dijimos: ‘Esto no puede ser broma, esto es en serio’. Entonces se hizo un silencio tremendo y hubo mucha tensión”, relató el actor para “Hoy”.

Lupita Nyong'o reacciona a los gritos de Will Smith hacia Chris Rock, quien estaba en el escenario. Foto: captura de Twitter

Asimismo, el mexicano reveló que algunos organizadores del evento le dijeron que Denzel Washington habría conversado con Will Smith para intentar tranquilizarlo, ya que estuvo demasiado incómodo con la situación.

“Ya de buena fuente supimos que Denzel Washington se paró y le dijo a Will Smith: ‘No puedes hacer esto, no puedes golpear a un colega de tu color adelante de toda la gente’. Y se lo llevó a backstage. No sabemos qué pasó, pero se lo llevó con la intención de arreglar el pleito, pero fue muy fuerte”, acotó Derbez, el galardonado actor de CODA.

Will Smith con los actores. Foto: AFP

Will Smith desea disculparse personalmente con Chris Rock

Will Smith hizo uso de sus redes sociales para ofrecer disculpas públicas respecto a lo que sucedió durante la ceremonia de los Oscar 2022. El actor de “King Richard” reconoció que estuvo mal al actuar de esa forma; sin embargo, comentó que la broma del comediante estuvo fuera de lugar.

“Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Me pasé de la raya y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad”, afirmó en su publicación.

Will Smith se pronunció tras el bofetón a Chris Rock por burla hacia su esposa. Foto: Facebook

Will Smith abofeteó a Chris Rock durante los Premios Oscar 2022

Los Premios Oscar 2022 tuvieron un momento incómodo entre todos los presentes cuando el conductor Chris Rock se burló de la enfermedad de la esposa de Will Smith por el corte que llevaba.

El intérprete de “El príncipe del rap” no soportó esta falta de respeto y dejó a todos asombrados al subir al escenario para darle una bofetada al cómico. Posteriormente, él regresó a su lugar y gritó: “Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu boca”.