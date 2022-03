Ariana DeBose, el emotivo discurso de la primera afrolatina queer en ganar un Oscar

Ariana DeBose hizo historia en la última edición de los Premios Oscar 2022, celebrada el domingo 27 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. La actriz se llevó la estatuilla como mejor actriz de reparto por su papel de ‘Anita’ en la adaptación cinematográfica de “West side story” y se convirtió así en la primera mujer de ascendencia afrolatina abiertamente queer en ganar dicho premio.

El emotivo discurso de Ariana DeBose

Ariana DeBose se mostró más que emocionada al subir al escenario para recibir su estatuilla y recordó cuando era una pequeña con grandes sueños.

“Incluso en este mundo raro, los sueños se hacen realidad. Imaginen a una niña en el asiento trasero de un auto y en sus ojos verán a una mujer de color abiertamente queer y afrolatina que ha encontrado su fuerza a través del arte”, expresó con la voz entrecortada en el escenario de los Premios Oscar 2022.

Del mismo modo, envió un mensaje de aliento a los espectadores y fans: “Si alguna vez cuestionan tu identidad o te encuentras viviendo en el limbo. Les prometo, hay un lugar para todos nosotros”.

¿Quién es Ariana DeBose?

Ariana DeBose es una talentosa actriz, cantante y bailarina estadounidense. Nació en Carolina del norte, pero tiene raíces afrolatinas por parte de su padre y desde pequeña mostró su inclinación por el arte. Su debut en televisión fue en el 2009, cuando participó en el famoso concurso “So you think you can dance”.

La artista comenzó a ganar más notoriedad cuando empezó a actuar en diversas producciones de Broadway, convirtiéndola en una de las intérpretes más prometedoras. Actuó en “Les MIserábles”, “Pippin” y “Hamilton”. Así llegó a la televisión y al cine, hasta ser reclutada por Steven Spielberg para el papel que ahora le ha valido su primer Oscar.