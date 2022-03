Monique Pardo tras alejarse de Gisela Valcárcel: “Me da pena pensar que no me quieres”

La entrañable Monique Pardo recibió un emotivo homenaje por parte de varios de sus colegas, quienes le hicieron un reconocimiento a su larga trayectoria artística. Luego de ello, la exvedette habló sobre su relación con Gisela Valcárcel.

Como se recuerda, hace unos meses, sufrió un accidente en el programa de la conductora de “Reinas del show”, y desde entonces su salud y la amistad que mantenían se vieron melladas. Esta vez, la artista actualizó cómo se encuentra anímicamente.

Monique se mostró afectada por haberse alejado de la popular ‘Señito’ luego de que estuviera apunto de demandarla y responsabilizar a su producción del accidente que sufrió.

¿Qué dijo Monique Pardo?

“Quiero dar un abrazo a todos, no quiero pelear con nadie, no voy a demandar a nadie. Mi amor por América televisión, mi casa, mi centro de trabajo, mi pan... les mando mi amor y mi cariño. Nunca haría nada para la casa de mis hermanos”, sostuvo para La República.

“Yo, Gisela, vivo esperando que aún vuelvas... desgraciadamente no (he podido comunicarme con ella), pero no ha sido por mí... si pudiera, iría a tu casa, pero no me toca. Me da mucha pena pensar que no me quieres, y no sé por qué. Siempre te quise, siempre trabajé para ti y adoro a Ethel ”, agregó.

Monique Pardo asegura que no pidió dinero a Gisela Valcárcel

Monique Pardo negó haberle pedido dinero a Gisela Valcárcel luego del accidente que sufrió en el set de su programa. Aseguró que solo quería que la producción le brinde su apoyo durante el terrible momento que vivió.

“Yo me sentía muy desprotegida, mi esposo está delicado, con Parkinson y diabetes, no podía contarle ni quejarme con nadie; y yo soy responsable de niños, he vivido haciendo obra social toda mi vida”, contó.