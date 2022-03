La burla de Chris Rock y el puñetazo de Will Smith que empañaron los Oscar 2022

En La Entrevista, Paola Ugaz conversó con Alberto Servat, gerente cultural del ICPNA, quien analizó el puñetazo que dio Will Smith al presentador de los Oscar 2022, Chris Rock, hecho que ha empañado la ceremonia. El también periodista lamentó que este acto de “macho” haya dejado fuera de foco lo más importante de la ceremonia: la celebración del séptimo arte.

- Como editor, ¿cómo titularías los Oscar 2022?

Tenemos que analizar varias cosas. Lo que vemos en televisión no es realmente lo que está pasando y eso sucede en todos lados. Por ejemplo, sucedió con el gol del otro día.

El Oscar es totalmente ensayado, ese discurso de Chris Rock fue escrito hace semanas, ha ido cambiando a lo largo de los días y, el día antes del Oscar, se ensaya incluyendo a los nominados; por eso, me sorprende la reacción de Will Smith. O no fue al ensayo o cambiaron a última hora los chistes, y debió dar el golpe, si alguien justifica un golpe, al guionista, porque Chris Rock solo está haciendo un personaje. No hay nada —salvo los discursos de agradecimiento— que no esté ensayado.

La ceremonia venía de dos años de pandemia, con los nervios a flor de piel, la carga que tiene esta ceremonia es muy fuerte. Primero, porque es un show de televisión para la industria de la moda, para las telecomunicaciones, son muchas cosas en juego.

Esta es una infidencia y no sé si pasó ayer. Pero antes de la pandemia había un bar abierto, por lo que la gente ya llega un poco “sazonada”. Al comienzo del incidente yo sentí que era un show, pero cuando Will Smith regresa del golpe, se sienta y comienza a insultar con lisuras a Chris Rock, me di cuenta de que esto no estaba ensayado y que sí se estaban peleando.

Es curioso porque fue una noche donde los discursos de las mujeres fueron extraordinarios y deberíamos estar hablando de ellos, pero una trifulca entre hombres, un puñetazo de macho se vuelve la sensación del momento. No se le condena porque es la estrella máxima, incluyendo porque es afroamericano, algo que nadie quiere mencionar.

- En esa defensa, que él siente, está encubriendo machismo. ¿Qué te parece la reacción de Chris Rock?

Creo que él estaba tan sorprendido como todos, y demuestra que tiene un dominio de escena especial porque no se inmuta, continúa su speech, mantiene bien la compostura. El tema ya llegó a la Policía, porque un golpe entre dos adultos en un espacio público ameritaba que las autoridades entraran en el recinto. Chris Rock ha retirado los cargos.

- ¿Debió dejar pasar este hecho impune?

Creo que todo el humor de la ceremonia estaba dirigido a ser tan gracioso que empezaron a hacer bromas que ya no me parecieron graciosas. Por ejemplo, que una de las animadoras le diga a Judi Dench “mueve el trasero” a mí no me da risa. No sé qué humor están usando en estos momentos en América, Estados Unidos.

Querer hacer graciosa (la ceremonia) por más de tres horas desgasta a cualquier guionista por más ingenioso que sea.

- Las exigencias tienen que ver con el rating. Entonces, que un actor como Will Smith le pegue a Chris Rock hace que el legado baje. No creo que estén contentos.

Sí, no creo que estén contentos, pero gente que no estaba sintonizando el Oscar, lo hizo para ver el puñetazo. A partir de lo que pasó, la gente hizo que subiera el rating, lamentablemente.