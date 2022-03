Korina Rivadeneira no quiere que su hijo se llame como Mario Hart: “A mí no me gusta”

Korina Rivadeneira y Mario Hart vuelven a ser el centro de atención luego de p rotagonizar ligero desacuerdo durante la última edición de “América Hoy”. Al parecer, a la modelo venezolana no le anima mucho la idea de que su próximo hijo sea llamado “Mario”.

¿Cómo inició este debate televisado entre Korina Rivadeneira y Mario Hart?

Durante su última visita a “América Hoy”, Korina Rivadeneira y Mario Hart sorprendieron al público y a los conductores del show al no ponerse de acuerdo con respecto al nombre que quieren ponerle a su segundo hijo, el cual será hombre.

Mario Hart y Korina Rivadeneira compartieron tiernos videos de su fiesta revelación. Foto: composición Instagram/Korina Rivadeneira

Por su parte, el exintegrante de “Esto es guerra” sigue insistiendo en que el pequeño debe llevar su mismo nombre, ya que se trata de una costumbre familiar. No obstante, Korina no se siente muy cómoda por esta propuesta y lo dejó en claro.

“Es una tradición familiar, tiene que seguir”, insistió Ethel Pozo en un primer momento.

Korina Rivadeneira: “Va a ser un Hart de todas maneras”

En un primero momento, la modelo lanzó la idea de que tenga dos nombres y que el segundo sea Mario. Ante esto, el piloto de carrera contestó que no quería que su segundo hijo tenga dos nombres.

Ante la negativa de pareja, la venezolana fue directa al decir que no deseaba llamar a su hijo Mario y que esto no afectaría a la familia de su pareja: “Yo tampoco quiero dos nombres, pero si llegamos a un acuerdo y se llama Mario, va a tener dos nombres porque a mí no me gusta ‘Mario’. Va a ser un Hart de todas maneras. Sí o sí va a llevar tu apellido. Eso es lo importante, ¿no es cierto?”.

“No. El segundo nombre lo podemos negociar, pero soñé toda mi vida con mi hijo y llamarlo Mario”, contestó Hart. Las conductoras se vieron enternecidas por su revelación y siguieron pidiéndole a Korina que considere la propuesta de su esposo.