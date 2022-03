Jada Pinkett Smith y otros artistas que también tienen alopecia o sufren de pérdida de cabello

Jada Pinkett se ha convertido en el centro de la atención debido a una lamentable situación que ocurrió en la última edición de los Premios Oscar. El presentador Chris Rock se burló de ella al hacer referencia a su cabeza rapada sin tener en cuenta que decidió cambiar su apariencia debido a que sufre de alopecia desde hace varios años. El desatinado comentario causó la violenta reacción de su esposo Will Smith.

La alopecia es un término que se refiere a la pérdida de cabello parcial o total en hombres y mujeres. También puede presentarse en otras zonas del cuerpo como, por ejemplo, las cejas, la barba y las axilas. La condición puede ser provocada por desórdenes hormonales, estrés, causas genéticas, uso de medicamentos o incluso enfermedades de la piel.

Aunque la famosa conductora es una de las artistas que más se ha enfocado en visibilizar este problema médico, no es la única estrella de Hollywood que se ha visto afectada por la disminución de la densidad capilar.

Jada Pinkett Smith

Jada Pinkett habló por primera vez sobre su condición en el año 2018 durante su programa de conversación “Red table talk”. En dicha ocasión se refirió al miedo y la inseguridad que sintió al ver su cabello en la ducha.

“Fue una de esas veces en mi vida en que he literalmente he temblado de miedo. Por eso corté mi cabello y continúo haciéndolo”, reveló.

Tiempo después reveló que una de las personas que la animó a raparse la cabeza fue su hija Willow Smith. “Era tiempo de dejarlo ir”, escribió en una publicación de Instagram.

Jada Pinkett Smith es una famosa estrella de Hollywood. Foto: Instagram

Viola Davis

La famosa actriz Viola Davis comenzó a sufrir los estragos de la alopecia areata a la edad de 28 años y cuando su carrera se encontraba a punto de despegar. Luego de darse cuenta de que la condición era originada por estrés, ella optó por usar pelucas; sin embargo, tiempo después decidió aceptarse a sí misma.

“Estaba tan desesperada por que las personas pensaran que era hermosa. Debía liberarme de ese sentimiento en algún momento”, dijo en entrevista con el portal Vulture.

Viola Davis ha ganado múltiples premios. Foto: Instagram

Keira Knightley

A diferencia de otras artistas, el caso de Keira Knightley no fue ocasionado por problemas hormonales o por estrés, sino por los constantes cambios de peinados y tintes a los que debía someterse para interpretar diversos roles. “Pinté mi cabello de todos los colores imaginables para diferentes películas. Se volvió tan grave que mi cabello comenzó a caerse”, dijo a InStyle.

Debido a esta consecuencia, tuvo que cubrir su cuero cabelludo con pelucas por 5 años, pero logró hacer que su cabello recupere su salud luego de quedar embarazada en el 2015.

Keira Knightley es reconocida por varios roles. Foto: Instagram

Selma Blair

Selma Blair es otra de las intérpretes que decidió raparse el cabello por un buen tiempo para contrarrestar la alopecia. La actriz sufrió dicha condición como un síntoma hormonal luego de dar a luz a su hijo Arthur en el año 2011.

“No es glamoroso, pero es verdad. Necesito tomar duchas más largas para recoger todos los cabellos que se caen y así no tapar el drenaje. ¿Por qué las actrices no hablan de eso?”, expresó a la revista People.

Selma Blair sufrió de alopecia. Foto: Instagram

Elton John

Elton John también tiene alopecia. Según contó en una conversación con el conductor Graham Norton, intentó de todo para recuperar su cabello. Aunque se sometió a tratamiento capilares, trasplantes e incluso tomó medicamentos; no obstante, nada lo ayudó, por lo que decidió usar otros métodos.

“Sí, soy calvo, pero no me gusta, así que uso un peluquín”, expresó en dicha entrevista del 2019.

Elton John ha hecho frente a la alopecia durante años. Foto: Instagram

Robert Pattinson

Robert Pattinson también desarrolló una evidente caída de cabello luego de atravesar por diversos cambios de imagen y decoloraciones. Su alopecia llegó a tal punto que en algunas fotografías se le puede ver con grandes agujeros en los extremos de su cabeza.

Robert Pattison interpreta a Batman en su última versión. Foto: Instagram

Anthony Carrigan

La estrella de la serie “Gotham” intentó esconder la alopecia durante gran parte de su vida y de su carrera en la industria. Sin embargo, logró encontrar en su papel de Victor Zsasz una razón para finalmente raparse la cabeza y desde entonces utiliza ese look permanentemente.

“Lo más importante era que me sentía bien al no tener que esconderme más, de ser como soy y sentirme muy bien al hacerlo. Me gusta como me veo y eso tomó bastante trabajo”, dijo Anthony Carrigan en una entrevista con Buzzfeed.