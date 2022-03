Britney Spears se rinde ante el talento de Robert De Niro: “El mejor actor que haya existido”

Para nadie es un secreto que el golpe propinado por Will Smith a Chris Rock debido al insulto contra su esposa se robó toda la atención de los últimos Premios Oscar del domingo 27 de marzo; no obstante, otro hecho para el recuerdo fue protagonizado por Robert De Niro, Francis Ford Copolla y Al Pacino.

El director y los dos protagonistas de “El Padrino” estuvieron en esta recordada ceremonia para conmemorar el aniversario número 50 del estreno de la galardonada cinta. Como era de esperarse, su presencia generó que más de un fanático del cine los llene de elogios, como fue el caso de la cantante Britney Spears.

Britney Spears llena de elogios a Robert De Niro

Mediante su cuenta de Instagram, la famosa artista se rindió ante el talento de Robert De Niro al publicar la escena de una de sus filmes más recordados. Asimismo, Britney aseguró que durante mucho tiempo utilizó una de las frases más representativas del intérprete, la cual mencionó en el clip posteado.

La publicación de Britney Spears elogiando a Robert De Niro. Foto: Instagram

“Creo que es el mejor actor que jamás haya existido ¡y aún vive! No debería decir esto porque no es muy elegante, pero, cuando solía discutir con la gente hace mucho tiempo, mi palabra favorita para usar era, lamentablemente, las últimas 2 palabras de este video. Sé que eso es absolutamente horrible. ¡Perdóname, padre!”, indicó.

Britney Spears no asistió a los Oscar 2022, pero sí su prometido Sam Asghari

A finales de septiembre del 2021, Britney Spears celebró ante el mundo entero el fin de la tutela legal a cargo de su padre. Días después de este acontecimiento, la cantante anunció el compromiso con su novio Sam Asghari luego de varios años de relación.

Por ello, los fanáticos de la ‘Princesa del pop’ aguardaban que la pareja haga su primera aparición pública este domingo 27 en los Oscar número 94. Sin embargo, la intérprete de “Baby one more time” no asistió a la gala por razones que hasta el momento se desconocen, pero sí lo hizo su prometido.