Zendaya sorprendió con vestuario en la alfombra roja de los Premios Oscar 2022

Zendaya no deja de sorprender a sus seguidores. La actriz, desde que pisó la alfombra roja de los Premios Oscar 2022, se ha vuelto tendencia en las redes sociales. El impecable look de la estadounidense ha llamado la atención de los comentaristas de la ceremonia más importante del séptimo arte.

En la 94 edición de los Premios de la Academia, la estrella de Hollywood apareció con un outfit muy cómodo y sobrio, el cual estaba compuesto por camisa crop y una larga y ceñida falda. Además, llevaba recogido su cabello.

Asimismo, la pareja de Tom Holland no dudó en mostrarse visiblemente nerviosa ante los camarógrafos que buscaban su mejor ángulo. Como se sabe, en todas las ceremonias de los Premios Oscar se elige a la mejor vestida de la gala.

Novio de actriz desmiente haberse mudado a Londres

Tom Holland decidió dejar en claro la supuesta compra y la mudanza al sur de Londres con su pareja Zendaya. El actor que alcanzó la fama luego de interpretar a Peter Parker en la nueva saga de Spiderman reveló que no tiene planeado convivir con su novia. “Muchas personas me han llamado porque aparentemente compré una casa nueva en el sur de Londres, ¡lo cual es completamente falso! No compré una casa nueva. Estoy como: ‘Wow, qué sorpresa, me pregunto cuándo recibiré las llaves”, expresó.

Zendaya habla de su fuerte episodio en “Euphoria”

El episodio 5 de la segunda temporada de “Euphoria” ha conmovido a los seguidores de la serie, ya que esperaban ver a la protagonista, Rue, tras las escenas finales del anterior capítulo. Zendaya, quien da vida al personaje principal, contó lo difícil que resultó escenificar el punto de quiebre de Rue, ya que fue todo un reto. “Fue un día muy duro. Me golpeé. Todavía tengo algunas cicatrices en las piernas y algunos moretones”, expresó para la revista EW.