Tony Rosado se solidariza con Brunella Torpoco y envía duro mensaje a extorsionadores

Tony Rosado se mostró en contra de la delincuencia con un duro mensaje para los que cometen el delito de extorsión. El cantante de cumbia reapareció en “El reventonazo de verano” y se refirió al caso de Brunella Torpoco, quien anunció hace días su retiro de los escenarios tras las amenazas y atentados que ha estado recibiendo desde noviembre del 2021.

El intérprete pidió a los músicos que no se alejen de sus sueños. “Demuestren que son buenos, no hay que hacerles caso a los delincuentes”, comentó el artista durante una secuencia del programa sabatino.

Fiel a su estilo, aprovechó en enviarle un mensaje a los extorsionadores. “A los músicos y a los artistas, por favor, sigan adelante , no se asusten (¿Y a los delincuentes?) ¡Trabajen, co***!”, expresó Rosado.

Tony Rosado recibe sorpresa

En la edición del 26 de marzo, el cumbiambero fue sorprendido con un saludo de su nieta, a quien la señala como la persona que continuará su legado musical.

“Va a ser cantante, tiene todo (…) (Ella) significa que el día que yo me vaya, ahí está el fruto, porque eso es lo que he sembrado. No me hagan eso”, dijo Tony a Mariella Zanetti.

Tony Rosado furioso por poco público en concierto

Tony Rosado continúa recorriendo el país para presentarse en diversos locales luego de que permitieran mayor aforo en las reuniones sociales.

El 13 de marzo estuvo en Alto Trujillo. Sin embargo, un incidente que protagonizó el cantante se hizo viral en las redes sociales. Según se pudo reportar, hubo poca asistencia en el local donde se presentó el ‘Ruiseñor de la cumbia’.

En un video que se compartió, se ve la discusión de Tony Rosado con la organizadora del evento por el pago de entradas y venta de bebidas alcohólicas. “Entreguen S/ 500 y los otros S/ 1.000 se arreglarían después”, se le escucha decir al artista en el clip mientras arroja un objeto.