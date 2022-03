El día que Dave Grohl advirtió que la muerte de Taylor Hawkins acabaría con Foo Fighters

La reciente muerte de Taylor Hawkins en Bogotá ha generado gran preocupación entre los fanáticos de Foo Fighters debido a unas declaraciones que hizo Dave Grohl años atrás sobre su posible retiro y el fin de la agrupación. El famoso baterista perdió la vida en la habitación de su hotel el último 25 de marzo y tan solo unas horas antes de presentarse en un festival de música.

Según las investigaciones realizadas por la Fiscalía de Colombia, el músico habría consumido grandes cantidades de estupefacientes antes de su deceso. “En la prueba toxicológica en orina practicada al cuerpo de Taylor Hawkins se encontraron preliminarmente 10 tipos de sustancias, entre ellas: THC (marihuana), antidepresivos tricíclicos, benzodiacepinas y opioides”, se indicó.

El lamentable fallecimiento de una de las principales figuras de la banda despierta nuevamente la posibilidad de una inminente y definitiva separación. En esta nota, te contamos por qué:

La sobredosis que casi mata a Taylor Hawkins

Taylor Hawkins tuvo un encuentro cercano con la muerte en el año 2001 debido a que sufrió una sobredosis de heroína mientras se encontraba de fiesta en Londres. En aquel entonces pudieron salvarle la vida, pero como consecuencia del abuso de sustancias cayó en coma por casi una semana.

El baterista logró superar este incidente y continuó trabajando junto a los demás integrantes de Foo Fighters, pero Dave Grohl quedó severamente marcado con este episodio. El guitarrista se inspiró en esta situación para escribir la canción “On the mend”.

“La escribí mientras él estaba en coma, es sobre él pero nunca se lo dije. Es como una canción de amor para mi mejor amigo que estaba al borde de la muerte” , dijo en el documental de la banda titulado “Foo Fighters, back and forth” (2011).

David Grohl sobre el fin de Foo Fighters

Según precisó Dave Grohl en una entrevista con The Guardian, lo ocurrido con Taylor Hawkins en aquel año le hizo considerar su alejamiento definitivo de la industria musical y así ponerle fin a la trayectoria de su famosa banda.

“Cuando Taylor acabó en el hospital, yo estaba dispuesto a dejar la música, porque sentía que la música era igual a la muerte. Me puse a rezar. Nunca había ido a la iglesia en mi vida y luego me encontré caminando a casa desde el hospital rezando en voz alta por las calles de Londres. Ni siquiera sé si creo en Dios. Pero sentí que esto no está bien, ya sabes, qué clase de Dios dejaría que esto ocurriera”, expresó.