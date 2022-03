Hermano de Stephanie Cayo ironiza sobre críticas a “Hasta que nos volvamos a encontrar”

“Hasta que nos volvamos a encontrar”, la última película de Stephanie Cayo, ha generado todo tipo de reacciones desde su estreno. La producción, dirigida por el también peruano Bruno Ascenzo, recibió ataques por no representar fielmente la multiculturalidad que existe en el país.

Desde entonces, la actriz ha sido respaldada por diversos artistas e incluso miembros de su propia familia, como Fiorella Cayo. Recientemente, su hermano Macs también se pronunció y envió un mensaje irónico a todos los críticos de su pariente.

¿Qué dijo Macs Cayo?

Macs Cayo no dudó en defenderla a su estilo, simulando una crítica al filme de Netflix porque solo incluyó una imagen de él dentro de una de las escenas. “Voy a criticar porque todos están criticando porque este es un país libre, y podemos hacerlo” , expresó.

“Mi crítica es que no se acercaron mucho a la foto y no me poncharon tanto, no se quedaron mucho tiempo allí. Fue rápido, han debido hacer un close-up y quedarse más tiempo en mi cara”, dijo con tono sarcástico.

De este modo añadió que por fin pudo “entender” los comentarios que ha recibido la película de su hermana Stephanie Cayo: “¿Ven? Mal, pésimo. ¿Cómo yo puedo ver una película y no salir más tiempo? Ahora entiendo a los críticos, porque obvio deben salir más cosas. Así se ven cuando critican”.

Stephanie Cayo responde a críticas

Stephanie Cayo fue duramente criticada en redes sociales al ser catalogada por una revista mexicana como una talentosa “actriz andina”, lo que generó muchos comentarios negativos por parte de los usuarios en torno a la ascendencia de la artista.

Poco después, difundió un mensaje a sus detractores: “Yo no represento a una mujer andina.Pero aquí nací. “Hasta que nos volvamos a encontrar” no es una película que busca representar a la mujer andina.

Stephanie Cayo defiende su personaje en Netflix. Foto: captura Twitter

Del mismo modo se dio tiempo para responder a un joven cineasta que le envió una reflexión sobre sus privilegios en la difícil industria audiovisual y los contactos que puede tener debido a que integra una familia peruana muy famosa.

Esto no fue del agrado de la actriz, quien le pidió al director no desmerecer su esfuerzo y dedicación. “Enfócate en ti y sigue alimentando tu mente de cosas positivas porque el carácter y el aguante tienen mucho que ver en esta carrera”, expresó en Twitter.